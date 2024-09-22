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全台違法農地超商近700家 近500家遭裁罰、斷水電

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
全台有逾百家農地違章超商。圖／聯合報系資料照片
全台有逾百家農地違章超商。圖／聯合報系資料照片

台灣超商密度名列全球前茅，卻有高達698家農地違章建築在全台豎立，如何兼顧民生和用地合法，成為政府燙手山芋。

內政部近日擬要求四大超商業者受理新分店時，應確定店址符合土地使用規範，地方政府受理商業登記也應檢視土管是否合法，同時協助違規超商申請用地變更，或要求業者訂退場機制另尋合法用地。

違法農地超商在全台遍地開花，政府遭質疑縱容違法存在及逃漏稅，更讓農地農用成為口號。前時代力量立委陳椒華曾呼籲中央及地方政府依法咎責，讓農地超商合法變更使用或停業拆除違章。

經內政部徹查，截至今年5月，全台非都市土地共698家農地超商，扣除自行拆除、合法變更用地，共489家遭裁處罰鍰、斷水電，其中又以桃園106家最多、彰化66家次之、台中54家位居第三，另有83家查處中，違法原因大多為當地民生需求、不熟悉法令等。

近日，內政部有意雙管齊下遏止農地違章超商。知情官員指出，未來將呼籲4大超商落實企業社會責任，受理新分店時應確定店址符合土地管制規定；另外希望產業主管機關經濟部、地方政府受理商業登記時，就要一併檢視土管是否符合規定，從源頭遏止違規。

至於既有違規，官員說，因為地方仍有民生需求，若超商現址有合法變更可能，將協助超商申請用地變更，若無，則盼四大超商業者訂退場機制，避免加盟主因付不出違規金、成本金而進退兩難，再另尋合法用地

超商 農地 退場機制

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