藍智庫：文化部3疑點 政治正確包裝浮濫大撒幣

文化部長李遠日前針對明年度預算表示，期許成為號召大家共同加入豐厚文化沃土的鼓吹者，也作為所有耕耘者的共創、協作者。然而，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖指出，文化部透過「政治正確」的包裝，明年度的經費編列疊床架屋，且今年度亦有經費未經過正規預算審查程序，浮濫使用經費等問題。

文化部「重建台灣藝術史2.0社會發展計畫（114-117）」，總經費高達21.36億元，114年度編列第1年預算4.6億元。其中，「重建台灣藝術史2.0計畫」編列1.82億元。

首先，陳學聖指出，長期以來，「台灣藝術史」的議題，已有許多單位在執行，何來「重建」之有？像是國立台灣文學館、國立台灣美術館、國立台灣歷史博物館、國立台灣圖書館、國立傳統藝術中心台灣音樂館、國家攝影文化中心等，都長期分工研究「台灣藝術史」及「本土」相關議題，顯見該筆預算只是透過「政治正確」的包裝，又再燒一大筆錢。

其次，陳學聖表示，該筆預算的主要重點，在於讓「台南美術館」升格為國家美術館，光是在今年度就編列8千萬元經費。然而，有許多美術館比台南美術館的館藏更為豐富、發展走在更前面，為何卻無法升級成為國家級美術館？文化部顯然有拍賴清德總統馬屁之嫌。

第三，陳學聖說，該筆預算在傳統戲曲方面獨鍾歌仔戲，也是另類的「政治選擇」，希將歌仔戲變成台灣傳統戲曲的神主牌。但這項抉擇反而限縮與對岸的交流。一方面，過往楊麗花在中國大陸東南沿海有數十萬粉絲的盛況，未來恐不再出現。另一方面，台灣戲曲學校可能更招不到學生，遠遠落在京劇之後。台灣戲曲學校的歌仔戲科及客家戲科，原訂每年預計各招收26名正取的國一新生，但110學年度分別只錄取了8名及3名，之後連續2年維持低靡的個位數，111學年度分別只有8名及3名，112學年度分別為7名及6名，這才是歌仔戲發展的最大隱憂。

陳學聖提醒，文化部未經正規預算審查程序、浮濫使用經費已有前例，今年度就曾發生以臨時動支的方式，把「表演藝術之輔導與推動」經費中「獎補助費」的四分之一，以及國立傳統藝術中心「傳統藝術展演交流與推廣計畫」經費的48.2%，合計用在歌仔音樂劇「1624」，嚴重排擠扶助地方表演團體的經費與獎補助費。他呼籲，李遠應追查前部長史哲的責任，並杜絕此歪風，讓文化部的預算能回歸專業，真正落實「文化向下扎根、豐厚文化養分」。