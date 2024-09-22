賴總統探單腳天使徐又立 盼逆風成長故事鼓舞更多人

總統賴清德的YouTube新節目「德講的事」今天播出「用單腳跨越逆境的徐又立」，2024總統教育獎得獎學生徐又立出生時沒有雙手，也沒有右腳，從小就面對重重挑戰，但始終以積極樂觀的精神克服困難，賴總統期許她將自身逆風成長的故事分享給更多人、鼓舞更多人。

總統賴清德近日啟動「總統教育獎關懷之旅」，透過全新系列節目「德講的事」，記錄總統與教育獎得主間的互動故事，今天播出最新一集「單腳天使」徐又立的故事。

徐又立出生時，沒有雙手，也沒有右腳，從小就得面對重重挑戰，但始終以積極樂觀的精神克服困難，也鼓舞了許多人。

賴總統提到，今年7月，徐又立到總統府，獲頒2024總統教育獎時，那自信、燦爛的笑容，深深打動了他；這個月，他與高雄市長陳其邁一起到高雄勝利國小，除了感謝校長和老師們平時對徐又立的幫助，也與徐又立的同學們見面，了解在校園生活中的點滴及所需要的協助，「我才知道，原來又立在學校的生活，如此多采多姿！」

賴總統說，徐又立用左腳寫字，字跡端正美觀，甚至比許多人寫得漂亮。曾經代表班上競選小市長，與同學討論政見、逐班拉票。活潑好動的徐又立，還與同學們一起編舞、組隊參加舞蹈比賽，展現出無限的創意與活力。

影片中，談及未來志願，徐又立說自己想成為一名醫師，賴總統一聽馬上表示，現場剛好有2位醫師，讓徐又立猜猜究竟是誰，「遠在天邊，近在眼前。」徐又立和同學們好奇張望，揭曉答案後，得知2位醫師正是眼前的賴總統和陳其邁，驚呼連連，賴總統當場鼓勵說，他相信徐又立一定可以實現這個目標。

會後合影時，賴總統與學生們，一同把手放在徐又立臉頰兩側，組合成許多臉頰愛心，逗得徐又立開懷大笑。

影片最後，賴總統表示，在徐又立臉上看到最燦爛、可愛的笑容，相信徐又立每天一定都很努力、很努力，徐又立的勇敢，感動了好多人，賴總統並喊話徐又立，感到很辛苦的時候、真的很累很累的時候，記得一定要好好休息，他感謝徐又立向大家分享了自己的故事，「未來，繼續勇敢、快樂地探索這個世界吧」。