雙酚A恐危害生殖及發育 監委要查暴露風險是否應修正

中央社／ 台北22日電

監委田秋堇今天說，政府在民國98年訂定雙酚A試驗標準，並在105年進行評估；歐盟在112年下修雙酚A的每日人體耐受量，政府疑已逾7年未辦理風險暴露評估作業，事涉民眾健康，已申請調查。

監察委員田秋堇、蔡崇義透過新聞稿表示，政府在民國98年時，在「食品器具容器包裝衛生標準」訂定雙酚A試驗標準，並在105年間評估民眾雙酚A暴露劑量低於歐盟所訂標準，並無健康危害。

監委指出，但歐盟在112年重新評估並下修雙酚A的每日人體耐受量，政府疑已逾7年未辦理相關風險暴露評估作業，也似未曾研究民眾的雙酚A可耐受程度。

監委說，衛生福利部食品藥物管理署有無切實掌握民眾雙酚A暴露風險，食品器具、容器、包裝等相關規範有無檢討修正必要，事涉國民健康與安全維護，有進一步瞭解必要，已申請自動調查。

監委表示，112年9月歐洲環保署指出，歐洲人體內普遍驗出雙酚A（BPA），恐干擾人體內荷爾蒙，對生殖及生長發育造成危害；而雙酚A可用來製造聚碳酸酯塑膠，因此被應用在奶瓶或其他包材，而含雙酚A的環氧樹脂則常見於金屬罐頭的內部塗層，雙酚A有可能會溶出，民眾常不知不覺暴露在攝入雙酚A的風險中，相關產品針對雙酚A所訂定規範是否周妥，有待調查。

監委指出，衛福部雖在102年明定嬰幼兒奶瓶不得含雙酚A，並規範除嬰幼兒奶瓶以外，塑膠類有聚碳酸酯材質的食品器具、容器、包裝等溶出限值在0.6ppm以下。但112年4月歐洲食品安全局已將雙酚A每日耐受量，從原本的每日每公斤體重4微克，下修為0.2奈克，並將成為歐盟各國採取適當監管措施的參考。

監委說，歐盟不僅禁止雙酚A用於製造嬰兒用聚碳酸酯奶瓶、嬰幼兒用飲用杯或瓶子，也限制食品接觸材料的雙酚A溶出量須低於0.05ppm，衛福部是否關注國際上的科學研究及風險評估，並即時調整民眾從食物攝入雙酚A的安全參考劑量，都有待查明釐清。

歐盟 雙酚 風險

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