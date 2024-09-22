挪威自由黨全代會 賴清德錄影致詞盼台挪攜手合作

民進黨主席賴清德以錄影方式為「挪威自由黨（Venstre）全國黨代表大會」致詞，他期盼，在全球局勢日益嚴峻、中俄深化合作之際，台灣與挪威等全球民主國家能更加緊密合作，促進全球的民主、和平與繁榮。

民進黨今天發布新聞稿指出，賴清德21日以錄影方式為挪威自由黨全國黨代表大會致詞。

賴清德以英文致詞表示，挪威自由黨與民進黨是理念相近的夥伴，挪威國會12年來第一個訪台代表團就是由自由黨主席梅爾比（Guri Melby）於去年11月領軍。

賴清德以總統及民進黨主席身分感謝自由黨用具體行動支持台灣，包括，在國會中推動重申台海和平與穩定重要性的決議，支持重新設立台灣駐挪威的代表處，並倡議台灣實質參與國際組織。

賴清德說，挪威自由黨相信「自由、民主與法治」是通往國際和平與安全最可靠的途徑，而台灣與民進黨也堅信這原則，並且持續負責任地扮演確保印太地區和平與繁榮的穩定力量。

賴清德表示，近年來，俄羅斯入侵烏克蘭、以色列與哈瑪斯的衝突、以及中國的軍事行動，對全球的和平以及以規則為基礎的國際秩序構成巨大挑戰。面對中國的威脅，台灣將極盡所能為全球的民主、和平與繁榮作出貢獻。

賴清德指出，台灣與挪威共享對民主、人權及法治價值的堅定信念，兩國也都有與具侵略性鄰國共處的經驗。近年來，中國與俄羅斯在軍事、經濟和外交方面加強合作，隨著威權國家深化夥伴關係，全球的民主國家必須比以往更加緊密地加強合作，鞏固世界和平與穩定。

賴清德並期待台灣與挪威能進一步加強合作，共同捍衛自由、民主與主權價值，並希望不久的將來能再次迎接挪威訪團訪台。

民進黨表示，挪威自由黨與民進黨同為國際自由聯盟（Liberal International）成員，梅爾比曾任挪威教育部長，現為挪威國會外交委員會第2副主席。