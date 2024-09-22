預算案沒過…賴清德將跟藍白尬到底？ 黃暐瀚點頭：在賭這件事

賴清德總統日前指出，有關在野陣營退回明年度中央政府總預算案，是非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判，此話一出便受到外界熱議。資深媒體人黃暐瀚認為，賴清德是要將責任推給藍白，讓外界認為是他們不讓政府運作，賴清德將會持續跟在野對抗，「並做好玉石俱焚的準備」。

黃暐瀚昨（21日）在節目《TVBS戰情室》中表示，針對這次預算案被在野黨退回，賴清德態度絲毫不讓步，或許是因為受到台灣民意基金會、鏡電視等民調影響，兩者皆顯示大眾對其支持度或滿意度在45％以上，所以黃暐瀚認為賴不會退讓，「即使預算過不了，也會做好玉石俱焚準備」。

不過黃暐瀚也說道，執政與在野的高度對立下，賴清德賭的就是民眾支持度，若民調持續往上升，有望贏得下次選舉，那他一定就不會改；反之若民調往下降，賴清德就一定會改變做法。

另外，黃暐瀚也指出，前總統陳水扁過去深知自己是少數總統，因此在選後，拜會國民黨所有軍系將軍、大老，也找唐飛當行政院長、組聯合政府；反觀現在朝野不斷對立，「賴清德應該召開國是會議，司法歸司法，但預算要過，讓國家能前進」。不過黃也指出，目前看來，賴應該沒有這項打算。