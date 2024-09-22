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紅通通捷運線熱議 游淑慧曝白算盤酸：母姊會們系出同門

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

民眾黨立法院黨團主任陳智菡抱怨塞車卻貼捷運紅線圖，網友熱議。名嘴羅友志在臉書說「紅通通的捷運線」豈止陳智菡？整個狂草集團「菡化」不自知，這才是民眾黨民調兵敗如山倒原因。國民黨議員游淑慧今也說，「這篇說到我心坎。認同+1」。

游淑慧分析，對民眾黨來說，算盤是這樣打的：只要10個人裡面，有2個人相信，民眾黨就可以有2成影響力，2成在台灣就能呼風喚雨，干擾司法行政調查，就像今天。

游說，為什麼今天民眾黨會戰狼當道？張嘴罵人容易那裡需要用腦？跟說捷運紅線是塞車一樣，罵人之前誰還要花時間做功課呢？

民眾黨立法院黨團主任陳智菡前天在臉書發文抱怨，從Google地圖看淡水到立法院的路上都是「紅通通」，卻被網友發現其質疑引用的圖片，所謂「紅通通」是台北捷運淡水信義線， 疑似鬧出笑話。對於羅友志則在臉書稱，整個狂草集團「菡化」而不自知。

游淑慧今天也在臉書表示，認識她的人都知道，她不畏懼辯論說理，但是面對胡攪蠻纏，會血壓上升。想到2018年，柯文哲和民進黨連手操弄五大案的情景，他們操弄網軍、歪理愚民，不講理、不辯實。現在民眾黨手法還是來這套，尤其是母姊會們果然是系出同源。

捷運 民眾黨 陳智菡

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