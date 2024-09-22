聽新聞
0:00 / 0:00

立法院8委員會召委 民眾黨掛零

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪／台北報導
立法院新會期將開議，本周將選出新會期八個常設委員會的召委。圖／聯合報系資料照片
立法院新會期將開議，本周將選出新會期八個常設委員會的召委。圖／聯合報系資料照片

立法院前天開議，本周將選出新會期八個常設委員會的召委，預料藍綠仍維持在每個委員會一席召委的格局，儘管藍白曾私下接觸，討論國民黨禮讓民眾黨一、二席可能性，最終破局，新會期排案權仍掌握在藍綠。

民進黨立院黨團剩司法及法制、衛生及環境委員會，仍未確定人選。據了解，六個委員會已決定人選，分別是內政委員會張宏陸、交通委員會陳素月、經濟委員會邱志偉、教育及文化委員會范雲、財政委員會賴惠員、外交及國防委員會王定宇。

國民黨各委員召委也大致底定，內政委員會徐欣瑩、交通委員會魯明哲、經濟委員會呂玉玲、教育及文化委員會萬美玲、財政委員會陳玉珍、社會福利及衛生環境委員會蘇清泉、司法及法制委員會吳宗憲、外交及國防委員會馬文君或黃仁。

呂玉玲 徐欣瑩 范雲 萬美玲 蘇清泉 邱志偉 陳玉珍 陳素月 馬文君 魯明哲

延伸閱讀

立院新會期綠敲定6委員會召委人選 司法、衛環未定

國會召委要禮讓？黃國昌曝「藍白黨團三長」將排會面

韓國瑜接見法國參議院訪問團 感謝發聲挺台

白想要藍禮讓召委 吳思瑤：只為挾怨報復、政治操作

相關新聞

立院新會期陳世凱被盯上 綠憂成為突破口

立法院開議後，國民黨立委傅崐萁開質詢第一槍，質疑交通部長陳世凱的任命是否用人唯親。陳自任交通部長後，不僅綠營內部異音，派...

新聞眼／賴清德用人專斷 黨能團結一致？

賴清德總統執政後，獨斷獨行的用人哲學，絲毫沒有考慮到民進黨內的感受，交通部長陳世凱的上任，更是加深黨內疑慮，面對藍白在國...

立法院8委員會召委 民眾黨掛零

立法院前天開議，本周將選出新會期八個常設委員會的召委，預料藍綠仍維持在每個委員會一席召委的格局，儘管藍白曾私下接觸，討論...

賴清德指在野非理性杯葛 朱立倫：總統不應造成對立

賴清德總統夜宴民進黨立委，指在野陣營退回明年度中央政府總預算案，是非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。國民黨主席朱立倫昨天...

青鳥再飛基隆晚會抗議藍委林沛祥 現場猶如「罷樑大會」

台灣公民陣線今晚到基隆光一路陸橋下舉辦「立院開議，青鳥再飛，捍衛公民罷免權」集會，抗議立委林沛祥提案修改選罷法、只會聽從...

國民黨啟動接班人計劃 朱立倫：一代接一代政黨才能新陳代謝

國民黨KMT STUDIO今辦理KMT接班人計劃，國民黨主席朱立倫表示，看到非常多的年輕面孔，言談之間看到他們心中對政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。