立法院8委員會召委 民眾黨掛零

立法院前天開議，本周將選出新會期八個常設委員會的召委，預料藍綠仍維持在每個委員會一席召委的格局，儘管藍白曾私下接觸，討論國民黨禮讓民眾黨一、二席可能性，最終破局，新會期排案權仍掌握在藍綠。

民進黨立院黨團剩司法及法制、衛生及環境委員會，仍未確定人選。據了解，六個委員會已決定人選，分別是內政委員會張宏陸、交通委員會陳素月、經濟委員會邱志偉、教育及文化委員會范雲、財政委員會賴惠員、外交及國防委員會王定宇。

國民黨各委員召委也大致底定，內政委員會徐欣瑩、交通委員會魯明哲、經濟委員會呂玉玲、教育及文化委員會萬美玲、財政委員會陳玉珍、社會福利及衛生環境委員會蘇清泉、司法及法制委員會吳宗憲、外交及國防委員會馬文君或黃仁。