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新聞眼／賴清德用人專斷 黨能團結一致？
賴清德總統執政後，獨斷獨行的用人哲學，絲毫沒有考慮到民進黨內的感受，交通部長陳世凱的上任，更是加深黨內疑慮，面對藍白在國會緊密合作，民進黨團力圖更團結，只是光交通部長的任用，黨內都雜音不斷，在需要全黨齊心的環境下，民進黨真的能團結一致砲口對外？
個性「主戰」的賴清德，日前在開議第一天夜宴黨內立委，並當面提醒黨團成員在新會期的責任重，甚至也說重話「在野黨非理性杯葛，會受民意的嚴厲批判」，賴清德雖強調「國家只有一個」，先前也希望透過固定派系便當會，弭平派系鬥爭，卻未意識到黨內的不安氛圍已蔓延。
賴清德用人唯親已不是祕密，只是此次由不具交通專業的陳世凱出任交通部長，看似跳脫「交通幫」思維，但若交長連改善行人死亡數，都只能說出見警率增加的老舊思維，甚至還只是停留在議員格局，要如何解決水很深的台鐵公司化、蘇花鐵公路難題，要拿出什麼專業來帶領全台灣重要交通工程向前邁進，還是恐讓國會面臨更多危機？
新會期加上預算會期，藍白就聯手把政府總預算案包裹式退回程序委員會，想必四大預算案、人事同意權案等也會用各種理由退回。
可想而知，陳世凱在本會期備詢台上，勢必面臨藍白大量質詢交通部沉痾難題，試圖藉此作為打綠的突破口，傅崐萁第一天就拿陳世凱人事綁花蓮鐵路，就是在野黨進攻的起手式。
新會期開始，籠罩在民眾黨柯文哲風暴下，但隨著時間柯文哲關注度漸低，藍白若持續聯手、用「新黨國體制」找出國會的第一道破口，恐也是賴清德自釀風暴而起。
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