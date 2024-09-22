立院新會期陳世凱被盯上 綠憂成為突破口

立法院開議後，國民黨立委傅崐萁開質詢第一槍，質疑交通部長陳世凱的任命是否用人唯親。陳自任交通部長後，不僅綠營內部異音，派系大老也示警，賴清德總統手邊已無人才可用，這是很嚴重的危機。綠委憂心，國會藍白恐聯手猛攻陳世凱，背後劍指賴清德，成開議後的打綠破口。

陳世凱曾任台中市議員、賴清德總統競選總部發言人、行政院發言人，卻未有交通相關背景。陳世凱月初剛上任就失言，說要加強執法、增加見警率，以改善行人死亡人數增加，引發基層警不滿，而民團更拿出「交通三Ｅ」工程、教育、執法，糾正要保護行人，應盡速加強工程、教育兩個Ｅ，而執法才是輔。

一名綠委表示，陳世凱是這個會期中唯一的新人部長，從原本只有議員資歷、立委也未選上，如今卻一下站在國會殿堂備詢，再加上交通「水很深」，若自身沒有高度專業背景，實在難讓底下的人信服，且要如何解決台鐵公司化後漲票價、低薪等爭議，勢必會迎來國會內外鋪天蓋地的挑戰。

一名派系大老則說，賴清德雖然有自己的用人風格，但交通部長一事，讓黨內該擔憂的是賴的手邊已沒有人才可以用，才會由陳世凱出任，這將是很嚴重的危機。

另一名綠委坦言，起初聽到人事十分訝異，「怎麼會跳級得這麼快」，黨內很多人也對此事不解，若沒有交通專業，可能不小心就碰到紅線，「難道民進黨真的沒有人了？」但即使如此，相信民進黨質詢時還是會忍著，畢竟藍白未因柯文哲事件有疙瘩，勢必會劍指陳世凱，一定要守住這個成為破口的可能性。

黨內人士則緩頰，各界對陳世凱還不熟，雖然會引發各黨的好奇，但若陳能挺過會期質詢的考驗，「說不定也是有機會成為大黑馬」。