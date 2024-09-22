賴清德指在野非理性杯葛 朱立倫：總統不應造成對立

賴清德總統夜宴民進黨立委，指在野陣營退回明年度中央政府總預算案，是非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。國民黨主席朱立倫昨天表示，賴清德從頭到尾都是賴清德，充滿鬥性，但尊重國會是世界民主國家的共同責任。

朱立倫批評，賴總統不斷攻擊在野黨，不斷攻擊國會，不斷造成朝野對立，絕非台灣之福，這也不是一個總統該做的事情。可是反守為攻的是賴清德，攻擊在野黨的是賴清德，甚至要檢驗在野黨的也是賴清德。

國民黨立委李彥秀表示，民進黨獨裁傲慢、藐視民意、藐視國會，退回明年度中央政府總預算案剛好而已。過去國會改革法案，民進黨立委不斷用「重付表決、記名表決」議事杯葛手段阻擋法案通過，開議當天在野黨將明年度中央政府總預算退回程序委員會，卻不見民進黨進行議事拖延杯葛，甚至連發言反對的都沒有，難道民進黨政府的傲慢與獨裁，連執政黨的立委都看不下去了嗎？

民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白為了討好特定選民，強行通過適法性大有問題的肉桶法案，更無理退回總預算，無差別式的攻擊，為了對抗民進黨，不惜毀了國家。