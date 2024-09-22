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名人思生活／小馬哥一句話 戴錫欽愛上健身重訓

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
戴錫欽已年過50歲，但身材精壯，外表像40歲。記者楊正海／攝影
戴錫欽已年過50歲，但身材精壯，外表像40歲。記者楊正海／攝影

台北市議長戴錫欽是政界有名健身達人，一有時間就重訓維持身材，也有體力主持議事。之所以能持之以恆，受前總統馬英九影響很深，他說，當年「小馬哥」一句話「如果真的把運動當成一重要的事，就排到行程中」，不要藉口沒時間運動。

戴錫欽年過50歲，但身材精壯，外表像40歲。現在每周健身1次或1.5次，每次至少要2或3個小時，他說，如果沒訂下時間，很難找出完整2、3小時去運動，都是前一、二周跟教練約好行程。

談健身歷程要從前職棒味全龍「金臂人」黃平洋談起，約10年前，黃平洋卸任市議員，疏於管理身材，變得比較「中廣」，有健身房請他代言拍了影片，配合健身教練、飲食控制，很快就恢復原來的精壯樣態。兩人有次聊到此事，讓戴錫欽很有感，從此踏上健身之路。

戴錫欽大學時體重大概55公斤，至今都維持約66至68公斤，但健身關鍵的變化是體脂減少，肌肉量增加，核心會比較強。其實戴錫欽年輕時就是運動好手，學生時代愛溜冰刀，民國70幾年，台北到處是冰宮，大學參加滑冰社，參加多次大專盃、中正盃的競速溜冰賽得牌。

之所以放棄溜冰，轉而愛上健身重訓，戴錫欽說，當年小巨蛋成立時設了冰宮，他帶孩子去溜冰，當時想回味競速的快感，結果要閃人時跳起來，原本只是稀鬆平常的動作，「但當你不是18歲，而是40幾歲的軀殼，就差別很大了」，這一躍下來時，骨頭就斷了。

這次經驗讓他更體會健身維持體能的重要，尤其到了一定年紀，不維持肌肉量，很容易有運動傷害。戴錫欽說，運動傷害不一定是激烈運動受傷，可能不小心一個轉身就會發生，像有次刷牙時彎腰太快，突然閃到腰。

戴錫欽也注意飲食，他常吃雞胸肉、茶葉蛋，都是好的蛋白質來源，再配合生菜沙拉，吃炸雞也把皮剝掉，以前都喝甜豆漿，現在咖啡改無糖，飲食慢慢會習慣。

他建議大家要培養運動、走路或活動的習慣，像他有打高爾夫球的球友就說，打球就要走路，不要坐車、盡量走，有些資深的七、八十歲球友就說，「以前走路的現在都還在打（球），以前坐車的，現在都躺著了」。

健身房 戴錫欽 運動傷害

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