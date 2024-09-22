青鳥集會抗議 林沛祥：可笑

基隆市罷樑、固樑行動拉鋸中，台北市長蔣萬安昨天力挺市長謝國樑，晚間台灣公民陣線也到基隆抗議立委林沛祥提案修改選罷法，嗆聲要林下次選舉落選；地方懷疑是為明年大罷潮點燃引信，林沛祥說，現在青鳥和罷樑串連一起，非常可笑。

蔣萬安昨第2度到基隆他說，不管是室內兒童樂園，還是全國首創親子照護平台，謝國樑都站在父母的立場推出各種政策，他給最大肯定，呼籲基隆市民10月13日踴躍投下罷免不同意票。

謝國樑說，近2年來基隆財政狀況是20年來最好，他減少支出，還債已逾10億元，反駁基隆市議會民進黨團批評他不會用錢建設、只會還債給中央的說法。

「立院開議，青鳥再飛，捍衛公民罷免權」晚間則在基隆光一路陸橋下集會，劍指林沛祥，多名志工上台宣講，現場有如罷樑大會。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜表示，林沛祥在選舉罷免法修正案支持要加嚴附身分證影本的議案，他們要抗議只會聽黨意的林沛祥，要讓他未來落選，基隆不要只會聽黨意的立委。

林沛祥回應，青鳥指控他提案修改選罷法，但他未提案，之所以會針對他，就是因為他不贊成罷免謝國樑，且是基隆唯一的立委；他說，東岸商場爭議已不成為罷免的正當理由，罷樑聲音愈來愈小，不同意罷免的人愈來愈多，他認為罷免是浪費社會資源、沒有正當性的活動，一個55%當選的市長，25%就可以罷掉，那要不要修憲罷免總統？