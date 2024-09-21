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台貝建交35週年 林佳龍：協助貝里斯白蝦進口台灣

中央社／ 台北21日電

台灣中美洲友邦貝里斯今天歡度獨立43週年紀念日，同時今年也是台貝建交35週年，外交部林佳龍表示，感謝貝里斯長期在國際場域堅定為台灣參與國際組織發聲，並透露正積極協助貝里斯白蝦進口台灣，也回憶起貝里斯的辣椒醬。

林佳龍在臉書發文指出，今天是中美洲友邦貝里斯的獨立43週年紀念日，今年也是台貝建交35週年，感謝貝里斯長期在國際場域堅定為台灣參與國際組織發聲，並肯定貝里斯作為台灣重要合作夥伴，外交部正積極協助貝里斯白蝦進口台灣的相關籌備工作，期待未來讓民眾有更多樣化的選擇，也要祝福台貝邦誼永固。

林佳龍透露，雖然常受到家人和幕僚提醒飲食要清淡，但作為「無辣不歡」的辣醬愛好者，仍然難以抵擋來自貝里斯的「夏普奶奶（Marie Sharp’s）辣椒醬」的魅力。

林佳龍說，工作很辛苦、心靈也需要獲得滿足，「這時我就會請出貝里斯的夏普奶奶辣椒醬加個幾滴，獲得一些小確幸」。他也提到，這款辣醬是貝里斯非常受歡迎的名產，「現在台灣也買得到」。

林佳龍回憶曾三度拜訪貝里斯，分別是2004年隨同前總統陳水扁出訪、2019年以交通部長身分受邀率團出席台貝建交30週年紀念活動，以及2023年隨同前總統蔡英文出訪。

林佳龍說，每一次訪問，他都會帶回這款微酸辣風味的辣椒醬，「它和台灣東泉辣椒醬一樣，已經成為家中餐桌上不可或缺的存在，尤其搭配白蝦等海鮮料理，真是絕配」，而副總統蕭美琴也特別錄製影片推薦這款辣椒醬，足見它的受歡迎程度。

外交部 林佳龍 貝里斯

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