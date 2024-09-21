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在野退總預算案 民進黨：盼勿卡台灣、卡全民生計

中央社／ 台北21日電

藍白聯手退回總預算，朝野隔空交火。民進黨今天表示，期待不只是國民黨主席朱立倫所帶領的國民黨，更期盼在野黨能以民生為念，莫再用自身的政治利益去犧牲掉全民的權益，如此卡台灣、卡全民生計的無理作為，絕對是無法為人民所認同。

藍白退回總預算案，總統賴清德認為，非理性的杯葛將接受民意嚴厲批判，朱立倫今天回應，尊重國會是世界民主國家的共同責任，尊重朝野協商也是世界民主國家的慣例，賴總統這樣不斷攻擊在野黨、攻擊國會，造成朝野對立，絕非台灣之福。

民進黨晚間表示，在野黨在立法院開議第一天，就以將明年度的總預算案全部退回程序委員會的方式，進行非理性的杯葛。朱立倫身為在野第一大黨，不檢討黨籍立委如此不顧民生、阻擋國家重大建設推動的無理作為，藍白聯手卡台灣，這樣還希望台灣民眾要尊重國會。

民進黨表示，明年度總預算案，有許多重大的民生社福補助，其中包括TPASS通勤補助、育兒津貼、長照3.0、學費補助與租屋補助等，皆對於社會大眾有很大的幫助，且為全民所認同支持，難道在野黨在這時要跟全民唱反調，阻擋這些延續性的政策不再繼續。

民進黨表示，行政院長卓榮泰在開議的前一天就在臉書上表示，期待新的會期將是台灣的希望，而不要成為戰場。無不就是期盼朝野各黨能放下上個會期的對立氣氛，以國家民生為重，共同推動福國利民的預算與政策很可惜的是，開議第一天就見到不僅是民眾黨帶頭以咆哮、羞辱官員的形式，最後藍白兩黨更聯手直接將總預算退回，又重新讓議場成為戰場，讓全民失望。

民進黨表示，期待不只是朱立倫所帶領的國民黨，更期盼在野黨能以民生為念，莫再用自身的政治利益去犧牲掉全民的權益，如此卡台灣、卡全民生計的無理作為，絕對是無法為台灣人民所認同。

卓榮泰 國民黨 朱立倫 民進黨 藍白 賴清德

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