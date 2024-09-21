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國民黨啟動接班人計劃 朱立倫：一代接一代政黨才能新陳代謝

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨KMT STUDIO今辦理KMT接班人計劃，國民黨主席朱立倫表示，看到非常多的年輕面孔，讓他堅信唯有「一棒接一棒，一代接一代」，才能讓政黨新陳代謝。記者曾吉松／攝影
國民黨KMT STUDIO今辦理KMT接班人計劃，國民黨主席朱立倫表示，看到非常多的年輕面孔，讓他堅信唯有「一棒接一棒，一代接一代」，才能讓政黨新陳代謝。記者曾吉松／攝影

國民黨KMT STUDIO今辦理KMT接班人計劃，國民黨主席朱立倫表示，看到非常多的年輕面孔，言談之間看到他們心中對政治有非常多的好奇，以及對公共事務的熱忱，這些更讓他堅信唯有「一棒接一棒，一代接一代」，才能讓政黨新陳代謝。

朱立倫表示，國民黨是最愛台灣、最捍衛民主自由的政黨。國民黨創建中華民國、保衛台灣，抗擊所有侵略者的威脅；國民黨建設台灣，讓竹科、台積電能夠成為護國神山；國民黨推動台灣民主化、與對岸保持溝通交流打造和平台灣，這些也都是國民黨未來的使命與目標。

朱立倫批評，民進黨創黨以來，仍抱著台獨、廢核、廢死三個神主牌不放，台灣獨立是區域和平的絆腳石、廢核則讓台灣的產業現況受限，無法讓經濟持續高速增長；最重要的尤其是廢死議題，民進黨操縱意識形態，不顧八成的民意，在實質上架空施行死刑的空間，台灣的社會正義蕩然無存。

朱立倫說，這些不正義、錯誤的政策都需要一一的去改變，而隨著地方助理費預算的提高，國民黨作為地方席次最多的政黨，需要非常多優秀的助理，一起加入團隊來努力。而培訓助理就是培訓未來的立法委員、未來的縣市首長、國家的重要領袖，這也是他們辦理接班人計畫的初衷。

朱立倫強調，接班人計畫只是開始，在台灣的其他縣市還會有多場營隊，國民黨會持續發掘公共事務的人才，實現年輕化的改革，讓更多的青年朋友一起投入改變台灣的志業。

KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞則表示，這次透過KMT接班人計劃，要讓年輕人更容易參與公共事務，透過與線上課程平台協力讓青年自由學習、寰宇乘風計畫帶年經人出國拓展眼界等，充權對公共事務有熱情的年輕朋友踏入實務工作。葛如鈞也指出，未來國民黨的青年培育會持續融入科技，並更加關注人工智慧、無人產業等未來科技對生活的影響。

國民黨 朱立倫 青年

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