為減碳揭總統罵彭啓明 邱泰源改稱：不是罵是「念一下」

衛福部長邱泰源上午出席活動時提到，賴清德總統曾致電罵了環境部長，希望環境部多給資源，幫助醫療院所減碳。邱泰源下午再度受訪時說，總統致電鼓勵性質居多，「不是罵人，而是看到部會攜手推動減碳很感動」，但確實有「念一下」醫療院所經費較少，希望借重環境部專業協助減碳。

邱泰源表示，醫療院所碳排超越企業，減碳非常重要，衛福部致力讓醫界了解減碳的重要性，並與台灣永續能源研究基金會等單位合作，了解醫療院所應如何減碳，衛福部雖不是減碳專長，仍悉心請教專家，希望確認政策方向，目前衛福部醫事司已推出計畫，要透過教育訓練，培訓醫療院所種子人員進行碳盤查，但也有專家認為應該直接開始減碳，衛福部會持續檢討相關政策與計畫。

「環境部長彭啓明跟醫界很熟，深知醫界的問題，也給我許多指導。」邱泰源表示，醫療院所進行減碳，需要民間公司合作，衛福部立場是希望醫院減碳、公司得到回饋、環境獲得改善，形成三贏局面，至於要透過何種方式落實，讓淨零碳排落實到每一家醫院，必須與專家討論，並借重環境部的專業資源協助，才能達標。

立法委員王鴻微質疑，為何是賴清德打給彭啓明，而非行政院長卓榮泰？邱泰源表示，外界不理解政府運作，「總統打電話給部長很正常」，部會與首長、部會間的溝通請益，透過電話可以24小時互動，進行理念溝通，總統致電時，主要提到，對於環境部、衛福部舉辦聯合記者會，與台下眾多醫院代表宣示進行減碳非常感動，「難道要鼓勵、表達感動，還要簽公文？」

邱泰源表示，行政機關的互相鼓勵、理念溝通不會間斷，也沒有外界所說溝通不良的問題，自己與彭啓明是多年好友，總統是醫師，與自己平常就有互動，也希望幫忙醫界，並關注人民健康、環境議題，這都很正常，但如有進一步的計畫提出，一定會經由行政程序，層層上報。

衛福部醫事司官員表示，衛福部編列1600萬預算，輔導醫院推動淨零碳排計畫，其中人員訓練部分，主要是提升醫院對於淨零的認知，目前規畫10場次，預計明年上半年以前完成；參與對象不限醫事人員。該計畫除人員訓練外，亦包含碳盤查輔導、節能輔導、辦理觀摩活動等，協助醫院了解並開始投入淨零。