柯文哲涉京華城案後 小草回歸藍綠？ 蔡壁如駁斥：不大可能

民眾黨主席柯文哲捲京華城案，羈押於台北看守所。民眾黨前立委、台中市政顧問蔡壁如今天下午出席時代力量舉行的第三勢力興衰起落研討會。蔡壁如會前受訪時說，最近也有人在講柯文哲涉京華城事件後，小草回歸藍或綠，她認為「不大可能」。

媒體追問，小草動向，是否2016年台中仍為示範區，還是每區都推人？蔡壁如說，小草在這個時候是比較不表態，因為經歷三到四次總統大選，第三勢力政黨票已形成，在2000年政黨淪替後，政大政研所做對兩岸統獨所做的民調，大多數民眾對兩岸都保留在維持原狀；對第三勢力選民來說，藍綠都是執政過後，藍綠是一樣的。

她認為，第三勢力的小草，不會回歸到國民黨、民進黨，目前是隱性選民，至於到2026？她認為，台灣政治變化太快了，現在預估2026，她又不是預言家、神仙，她現在沒辦法討論這麼多，但可從歷史軌跡回推。

2026年藍白合？她認為，有三個狀態要去看，第一是柯案的發展，第二是民眾黨過去說是一人政黨，之後會走向集體領導？要用怎樣型勢領導大家？第三是小草或民眾黨支持者是否能這樣的狀態。

她說明，目前很多媒體問她，目前民眾黨有沒有代理主席？她不在黨核心，他們現在自成危機處理小組，不選舉期間，黨的運量慢慢萎縮，最大能量資產是八席立委在立院攻防。地方黨部，過去大家都認為民眾黨沒有地方組織形成，是否趁此時間點，地方小草和組織是否整合向下扎根、向上成長。

2022年曾宴請四叉貓，是否還會再宴請？蔡壁如說，她不在黨中央，目前她擔任台中市政顧問，在地方廣結善緣，除了幫台中市長盧秀燕跑行程外，也盼凝聚民眾黨地方組織成長。

小草與國民黨調性不合？國民黨是百年大黨，建議創新作為或拿出令人為之一亮政策，才能吸引年輕人。

蔡壁如認為，對於洪健益事件，執政黨某些民代、側翼、甚至特定媒體，看起來要毀滅民眾黨，所以她要謹言慎行；是否告洪健益？「我告他，司法進入偵辦階段，就不談論洪的議題」，大家到司法見。至於洪提出手諭一事，蔡回「他時空背景沒搞清楚」。