行政團隊網內互打？邱泰源爆賴總統罵彭啟明 政院回應了

衛福部長邱泰源爆料，賴清德總統曾致電罵環境部長彭啟明，引發外界質疑行政團隊是否網內互打？行政院方面表示，邱泰源是強調內閣團隊的施政效率以及求好心切，無關所謂的負面批評。行政院發言人李慧芝也強調，對於各產業的營業場所的減碳，各部會將積極協助業者。

邱泰源在活動上宣稱，賴清德總統曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳。引發外界側目，質疑行政官員現在已經毫不也是地互揭瘡疤嗎？

行政院表示，邱泰源的談話是強調整個內閣團隊的施政效率以及求好心切，無關所謂的負面批評，也沒有炒作的意義。跨部會間針對彼此相關的政策，溝通與對話都是常有的事，這些交流與調整的互動過程，也是AI行動內閣積極任事、快速溝通的施政特色。

針對醫療機構等排碳大戶的減碳問題，行政院發言人李慧芝表示，對於各產業的營業場所的減碳，例如節能或淨零建築都是淨零轉型的重要工作項目。李慧芝強調，行政院目前設有跨部會的協調機制，各部會也將積極協助業者。