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賴清德致電罵彭啟明 李彥秀：兩部會消極引總統之怒

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

衛福部邱泰源今在活動上爆料，賴清德總統曾致電罵環境部彭啟明，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。國民黨立委李彥秀說，衛福部態度與政策消極，環境部不給資源與輔導，難怪引來「總統之怒」。

邱泰源今在出席台灣醫務管理學會年會時表示，賴總統曾「致電罵了環境部長」，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳，衛福部也正在向環境部爭取日後碳費能部分撥入醫療領域。彭啟明證實賴總統確實有致電關心，環境部因此與經濟部、金管會合作，導入保險基金幫助醫療院所深度節能。

李彥秀說，國際間邁步開展綠色醫療，強化公共衛生體系的氣候調適能力，台灣在推動醫療機構淨零碳排的路上，宛如身處石器時代，「各國已在外太空，台灣還在殺豬公。」

李彥秀表示，2022年3月國發會公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，12項關鍵戰略絲毫未論及綠色醫療，8個相關主責部會，衛福部則「被消失」。離譜的是，綠色醫療發展轉捩點的關鍵，今年度衛福部只編列1965萬元預算，辦理減碳教育。輔導醫療產業進行減碳的具體工作仍在原地踏步，僅將10家醫學中心列入碳排查的預計名單中。

李彥秀提到，2020年時，英國國民保健署（NHS）提出「Greener NHS」政策，主導醫療院所的淨零碳排策略，並預計在2045年達到淨零碳排；美國衛生及公共服務部（HHS）於2022年4月，邀集61間醫療體系，涵蓋超過600家醫院，共同簽署氣候變遷對應承諾。世界各國紛紛由最瞭解產業特性的醫政主管機關，善用其對於醫療領域的專業，發揮其跨部會合作功能，帶領醫療產業訂出明確的減碳目標，並制定策略一步步實踐。

李彥秀表示，衛福部態度與政策消極，環境部不給資源與輔導，也難怪引來「總統之怒」。她要提醒邱泰源，既已是內閣的一員，不再是民意代表，把彭啟明拖出來墊背，把賴清德私人對話拿出來說嘴，雖可以在醫療機構面前取暖，卻無法遮掩衛福部的怠惰，與行政團隊從過去到現在對醫療減碳的輕忽與無能。

彭啟明 李彥秀 減碳 環境部 衛福部 賴清德 邱泰源

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