民眾黨爭議不斷青年票出走 時力趁機爭取？王婉諭這樣答

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，時代力量黨主席王婉諭今天表示，柯文哲的涉貪爭議與脫序言行傷害第三勢力招牌，但年輕人不要因為曾信仰一個人就對政治失望，政治不該只有明星，更重要的是理念。

時代力量今天舉行「第三勢力興衰起落」研討會，邀請台灣綠黨發言人王彥涵、台灣基進黨主席王興煥、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵。

活動開始前，王婉諭受訪表示，新國會成立後產生一些狀況，國民黨、民眾黨為國會多數，從上會期暴衝到昨天退回中央政府總預算，一言以蔽之，就是用政治惡鬥取代在野監督制衡，這段時間台灣出現很奇怪也難以接受的情況，出現多數在野卻沒辦法監督少數執政的怪象。

王婉諭指出，立法院第一會期結束後，接連看到民眾黨主席柯文哲政治獻金假錯帳，還有涉貪爭議，不斷有脫序的言行舉止，傷害第三勢力招牌，甚至把自己錯誤歸咎於於兩黨政治打壓。

王婉諭提到，時力召開研討會，就是希望能討論第三勢力發展及未來如何重振本土監督角色，促使台灣的政黨政治真的走向專業監督、理性制衡。

媒體詢問，是否擔心柯文哲京華城案延燒導致民眾對小黨不信任。王婉諭回應，過去外界對第三勢力有期待，但也有所失望，不只是柯文哲涉貪，時力過去也有做不好之處。她說，希望大家不要對台灣的政治失望，而是把政黨當成實現未來美好的工具，應該一起協力讓台灣更好。

媒體詢問，民眾黨爭議不斷導致青年票出走，時力是否趁機重振或爭取這些青年票。

王婉諭說明，倒不是聚焦在把年輕票搶過來，而是要讓大家看見台灣的未來應該是什麼樣子，也希望年輕朋友不要因曾相信或信仰一個人而對政治失望。政治不該只有明星，政治雖然需要明星，但更重要的是理念，以及生活能否變得更好。

媒體詢問，2026年選舉第三勢力是否有可能合作。王婉諭強調，首要問題在於為何結合，重要的是理念、議題，逐步往前的過程中，或許會討論2026有無合作可能性，但這不是建立在政治角力分贓，而是建立在共同的價值理念。