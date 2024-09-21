快訊

暴雨強襲北台灣跟它有關 鄭明典1張圖解惑

英特爾崩慘…高通傳出手「洽談收購」！ 半導體業震撼

國會開議藍白劍指「新人部長」陳世凱 綠憂恐成賴政府破口

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、交通部長陳世凱（右）昨在立法院備詢。圖／報系資料照
行政院長卓榮泰（左）、交通部長陳世凱（右）昨在立法院備詢。圖／報系資料照

立法院開議後，國民黨立委傅崐萁昨開質詢第一槍，質疑交通部長陳世凱的任命是否用人為親。陳自任交通部長後，不僅綠營內部異音，派系大老也示警，賴清德總統手邊已無人才可用，這是很嚴重的危機。綠委憂心，賴清德民調下滑，國會又有藍白砲火，陳世凱恐成賴政府破口。

陳世凱曾任台中市議員、賴清德總統競選總部發言人、行政院發言人，卻未有交通相關背景。一名綠委表示，陳世凱是這個會期中唯一的「新人部長」，但他只有議員資歷，立委也未選上，如今卻一下站在國會殿堂備詢，再加上交通的「水很深」，沒有高度專業背景，實在難讓底下的人信服，勢必會迎來國會內外的挑戰。

一名派系大老則說，賴清德雖然有自己的用人風格，但交通部長一事，讓黨內該擔憂的是賴的手邊已沒有人才可以用，才會由陳世凱出任，這將是很嚴重的危機。

另一名綠委坦言，起初聽到十分訝異，「怎麼會跳級，跳得這麼快」，黨內很多人也對此事不解，若沒有交通專業，可能不小心就碰到紅線，「難道民進黨真的沒有人了？」但即使如此，相信民進黨質詢時還是會忍著，畢竟藍白未因柯文哲事件有疙瘩，勢必會劍指陳世凱，一定要守住這個成為破口的可能性。

不過黨內人士則緩頰，各界對陳世凱還不熟，雖然會引發各黨的好奇，但若陳能挺過會期質詢的考驗，「說不定也是有機會成為大黑馬。」

賴清德總統有自己的用人風格，也引發黨內憂心。圖／聯合報系資料照
賴清德總統有自己的用人風格，也引發黨內憂心。圖／聯合報系資料照
立委傅崐萁昨在立法院開質詢第一槍，質疑交通部長陳世凱的任命是否用人為親。圖／報系資料照
立委傅崐萁昨在立法院開質詢第一槍，質疑交通部長陳世凱的任命是否用人為親。圖／報系資料照

交通部長 傅崐萁 柯文哲 賴清德 陳世凱

延伸閱讀

邱泰源爆總統致電罵彭啓明 王鴻薇：坐實賴清德是太上閣揆

賴清德指在野非理性杯葛 朱立倫：尊重國會是民主共同責任

影／KMT接班人民主浪花活動 朱立倫批賴清德充滿鬥氣

賴清德夜宴綠委下對抗在野黨令？ 王鴻薇：又氣噗噗了

相關新聞

邱泰源爆總統致電罵彭啓明 王鴻薇：坐實賴清德是太上閣揆

衛福部長邱泰源今在活動上爆料，賴清德總統曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。國民黨立委王...

國會開議藍白劍指「新人部長」陳世凱 綠憂恐成賴政府破口

立法院開議後，國民黨立委傅崐萁昨開質詢第一槍，質疑交通部長陳世凱的任命是否用人為親。陳自任交通部長後，不僅綠營內部異音，...

黃珊珊赴美參加國防工業會議遭外界質疑 被問及此事蔡壁如反問1句

時代力量下午舉行「第三勢力興衰起落研討會」；黨主席王婉諭、清大副教授姚人多、政治評論員吳崑玉、台中市政顧問蔡壁如等人出席...

「說好等妳化療完就辦婚禮」 吳沛憶深情悼念許家蓓

民進黨台北市議員許家蓓日前病逝。民進黨立委吳沛憶日前公開兩人戀情，並在昨晚再發文悼念，她表示，「說好等妳化療完身體較好，...

國土計畫法炸彈綠再請出「馬維拉」藍營內也有不同意見

「國土計畫法」預計明年四月上路，不分藍綠都傳出反彈聲浪。綠營近日論述趨於統一，再請出「馬維拉」，主論述這是當初馬政府時代...

總預算案被退回 綠黨團批：為對抗民進黨不惜毀了國家

立法院新會期昨天開議，立委高金素梅不滿總預算未新增上會期通過的「原民禁伐補償」，提案將中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。