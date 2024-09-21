邱泰源爆總統致電罵彭啓明 王鴻薇：坐實賴清德是太上閣揆

衛福部長邱泰源今在活動上爆料，賴清德總統曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。國民黨立委王鴻薇今天表示，邱泰源為了在外面邀功，不惜把同為部長的彭啓明打成像小弟一樣，且又不是外交國防議題，為什麼是賴清德打電話，而不是行政院長卓榮泰？坐實賴就是太上行政院長。

邱泰源今在出席台灣醫務管理學會年會時表示，賴總統曾「致電罵了環境部長」，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳，衛福部也正在向環境部爭取日後碳費能部分撥入醫療領域。彭啓明對此回應表示，賴總統確實有致電關心，環境部因此與經濟部、金管會合作，導入保險基金幫助醫療院所深度節能。

王鴻薇表示，部長跟部長是同等級，邱泰源為了在外面邀功，不惜把彭啓明打成像小弟一樣，這代表政府根本不團結。再者，為什麼是賴清德打電話？這又不是國防、外交、兩岸議題，卓榮泰去哪裡了？這很不符合體制，等於是坐實賴清德就是太上行政院長，卓榮泰只是傀儡的質疑。

王鴻薇呼籲，此起事件牽涉到碳費，為什麼到現在還沒有辦法訂定出來，因為政府之間一團亂，外面也一團亂，企業不曉得怎麼辦，尤其是中小企業更慘，他們要如何因應？所以正本清源還是要趕快把碳費訂出來，不然一直延後上路就只是在逃避問題而已。

國民黨立委賴士葆表示，部會首長公開批評另一位部會首長，有點勾心鬥角的味道，也讓大家感覺內閣不團結，毫無團隊精神。賴士葆感嘆，賴清德叫大家要團結，卻帶頭製造內閣成員之間的矛盾。