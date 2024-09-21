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侯友宜反廢死 現存死囚很多他辦過 憤慨殺人犯假懺悔

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新北市長侯友宜堅定反廢死。本報資料照片
新北市長侯友宜堅定反廢死。本報資料照片

新北市長侯友宜一直以來堅定反對「廢死」，針對憲法法庭昨判決死刑合憲但有8大關卡，他昨晚在臉書寫下「死刑這條底線，在當前台灣社會不可退讓」，今天出席活動受訪時他再強調，「當加害者不斷提出非常上訴時，被害者的家屬要找誰上訴？他們找哪裡的正義去申訴？」而2023年12月發生新北市國三生割頸案，侯友宜即疾呼反對廢死。

侯友宜在競選總統期間，簽下反廢死公約，且在大專校院演講被學生問及對於死刑態度，侯友宜強調他反對廢除死刑，他任職警界時緝捕重大刑案犯人，親眼目睹性侵害殺人犯毫無悔意的冷血態度，以及嫌犯為躲避死刑、在法官面前虛假懺悔。

侯友宜曾表示，犯罪者很多是很惡質，牢裡38名定讞死囚待槍決，始終不執行，若不落實死刑，「前面不伸張，後面就會有樣學樣」。尤其38名死囚中，很多是他以前辦過的案件。但這些人仍未被執行，對於辛苦執勤的員警無法交代。

原本死刑犯有38人，其中犯下隨機殺人案的黃富康，於2023年10月17日因心因性休克死亡，目前為37人。

侯友宜 廢除死刑

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