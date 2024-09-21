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總預算案被退回 綠黨團批：為對抗民進黨不惜毀了國家

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總預算案被退回，民進黨立院黨團批評，這是為了對抗民進黨，不惜毀了國家。圖／聯合報系資料照片
總預算案被退回，民進黨立院黨團批評，這是為了對抗民進黨，不惜毀了國家。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期昨天開議，立委高金素梅不滿總預算未新增上會期通過的「原民禁伐補償」，提案將中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案全數退回，表決在藍白聯手下，成功退回程序委員會。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白為了討好特定選民，強行通過適法性大有問題的肉桶法案，昨天退回總預算，更是無差別式的攻擊，為了對抗民進黨，不惜毀了國家。

吳思瑤表示，藍白兩黨再一次贏了表決，卻輸了民心，預算審查是立委法定職權，不是零和遊戲，要刪要砍都需要透過審查，朝野可以對話溝通。但不審而退、未議而決，高金素梅一舉退回明年國家總預算，就是一種失心瘋、無差別式的攻擊，假照顧原民，真傷害全民。

吳思瑤說明，對於原住民保留地禁伐補償，2016年開辦，補償金額及補償面積大幅成長，由初始階段一年5億元，到2023年補償22億元，歷年累計補償金額達124.7億元。上會期藍白聯手下強行通過修法，將補償經費由每公頃3萬元加碼至6萬元，一個修法條文就增加26億元，倍增至52億元，這樣的優惠，明顯優於台灣各地農民。

吳思瑤表示，一年52億元，這金額佔原民會年預算123億元的42%，嚴重排擠其他原民預算。扣除法定支出，原民會只剩約10%的可支配預算，國家將無法照顧更多的原民朋友。

對於高金素梅因不滿總預算未新增上會期通過的「原民禁伐補償」，提案退回總預算案，民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華今天則未表示意見。

吳思瑤 民進黨 藍白

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