快訊

中職／味全龍SEGA主題日928登場 來天母看音速小子

有福報！後半生最有錢的「三大生肖」 財源滾滾來、越活越顯年輕

北北基桃+「南部這裡」5縣市大雨特報！注意短延時強降雨

國土計畫法炸彈綠再請出「馬維拉」藍營內也有不同意見

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪／台北即時報導
國土計畫法炸彈綠再請出「馬維拉」，藍營內部也傳出有不同意見。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法炸彈綠再請出「馬維拉」，藍營內部也傳出有不同意見。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法」預計明年四月上路，不分藍綠都傳出反彈聲浪。綠營近日論述趨於統一，再請出「馬維拉」，主論述這是當初馬政府時代訂定的不合理框架，再加上現在阻擋如期實施的縣市，也多是藍營執政縣市。綠營將責任甩鍋藍營，也造成了國民黨內部看法不一，有藍委認為，不應該附和反彈綠委，成為綠營台階，但也有農業縣藍委指出，地方反彈聲浪強，還是應清楚表態。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，國土法事到如今，要如期實施已有實務上困難，更已成為政治操作標的，因為該法當初是在馬英九政府時代通過，現在民進黨要延續馬政府訂下的政策框架，卻反而被國民黨立委反對，這根本本末倒置。行政院長卓榮泰在立院備詢也指出，國土法要如期上路，實務上困難之一是部分藍營執政縣市未交功能區分圖。從立院到政院，綠營砲口對準藍營。

藍營部分，多位國民黨立委認為不應倉促上路，主張展延兩年。國民黨立院黨團也將國土計畫法列為本會期的優先法案。不過，卻傳出黨內部分尚未形成共識。一位不具名立委表示，20日的黨團大會確實有討論到「國土計畫法」，大家也都認為有問題，但對於修法的「急迫性」尚未取得共識，是否立即啟動修法程序，還有待溝通討論。

來自農業縣藍委指出，是否透過修法化解國土計畫法爭議可以討論，但要明確反對國土計畫法，這態度一定要有清楚表達，否則恐難以向基層選民交代，呼籲黨團不能等閒視之。

國民黨主席朱立倫昨表示，國土計畫法大家都很清楚，對於台灣未來國土運用是非常重要的法律，也牽涉到整個農業，或是整個農民、農地地主，甚至宗教或其他其他土地使用者的重要法律。

朱立倫提到，地方都已經發出嚴重的呼聲，希望能夠展延，而且其實已經不分黨派，很多的部會都有這樣的意見。如果行政院長卓榮泰不能扛下來，或內政部還是強硬態度，要求地方先公告，「那為什麼不能夠先展延，好好的溝通協調以後，最後訂出比較完整的法律呢？」

國土計畫法 國民黨 馬英九

延伸閱讀

國土法還有9縣市沒送分區圖 卓榮泰：明年4月實施恐有困難

國土法上路時間不讓 劉世芳劍指4藍營執政縣市

國土新法惹地方反彈 政院堅持9縣市先繳分區圖再討論

政院：待9地方政府繳國土功能分區圖 再新階段討論

相關新聞

朱立倫批民進黨：創黨三件事台獨、廢核、廢死

國民黨主席朱立倫今天出席「KMT接班人，民主浪花台北場」，在致詞時表示，國民黨的創黨理想是為了自由民主，但民進黨創黨就是...

「說好等妳化療完就辦婚禮」 吳沛憶深情悼念許家蓓

民進黨台北市議員許家蓓日前病逝。民進黨立委吳沛憶日前公開兩人戀情，並在昨晚再發文悼念，她表示，「說好等妳化療完身體較好，...

藍白退總預算 李彥秀：民進黨傲慢到自家人都看不下去

立法院昨日開議，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團聯手將114年度中央總預算案，退回程序委員會，不過卻未見民進黨立委拖延...

侯友宜反廢死 現存死囚很多他辦過 憤慨殺人犯假懺悔

新北市長侯友宜一直以來堅定反對「廢死」，針對憲法法庭昨判決死刑合憲但有8大關卡，他昨晚在臉書寫下「死刑這條底線，在當前台...

總預算案被退回 綠黨團批：為對抗民進黨不惜毀了國家

立法院新會期昨天開議，立委高金素梅不滿總預算未新增上會期通過的「原民禁伐補償」，提案將中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第...

國土計畫法炸彈綠再請出「馬維拉」藍營內也有不同意見

「國土計畫法」預計明年四月上路，不分藍綠都傳出反彈聲浪。綠營近日論述趨於統一，再請出「馬維拉」，主論述這是當初馬政府時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。