國土計畫法炸彈綠再請出「馬維拉」藍營內也有不同意見

「國土計畫法」預計明年四月上路，不分藍綠都傳出反彈聲浪。綠營近日論述趨於統一，再請出「馬維拉」，主論述這是當初馬政府時代訂定的不合理框架，再加上現在阻擋如期實施的縣市，也多是藍營執政縣市。綠營將責任甩鍋藍營，也造成了國民黨內部看法不一，有藍委認為，不應該附和反彈綠委，成為綠營台階，但也有農業縣藍委指出，地方反彈聲浪強，還是應清楚表態。

民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，國土法事到如今，要如期實施已有實務上困難，更已成為政治操作標的，因為該法當初是在馬英九政府時代通過，現在民進黨要延續馬政府訂下的政策框架，卻反而被國民黨立委反對，這根本本末倒置。行政院長卓榮泰在立院備詢也指出，國土法要如期上路，實務上困難之一是部分藍營執政縣市未交功能區分圖。從立院到政院，綠營砲口對準藍營。

藍營部分，多位國民黨立委認為不應倉促上路，主張展延兩年。國民黨立院黨團也將國土計畫法列為本會期的優先法案。不過，卻傳出黨內部分尚未形成共識。一位不具名立委表示，20日的黨團大會確實有討論到「國土計畫法」，大家也都認為有問題，但對於修法的「急迫性」尚未取得共識，是否立即啟動修法程序，還有待溝通討論。

來自農業縣藍委指出，是否透過修法化解國土計畫法爭議可以討論，但要明確反對國土計畫法，這態度一定要有清楚表達，否則恐難以向基層選民交代，呼籲黨團不能等閒視之。

國民黨主席朱立倫昨表示，國土計畫法大家都很清楚，對於台灣未來國土運用是非常重要的法律，也牽涉到整個農業，或是整個農民、農地地主，甚至宗教或其他其他土地使用者的重要法律。

朱立倫提到，地方都已經發出嚴重的呼聲，希望能夠展延，而且其實已經不分黨派，很多的部會都有這樣的意見。如果行政院長卓榮泰不能扛下來，或內政部還是強硬態度，要求地方先公告，「那為什麼不能夠先展延，好好的溝通協調以後，最後訂出比較完整的法律呢？」