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影／台上被喊台中、台南市長 江啟臣和謝龍介二人微笑道謝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會，立法院長韓國瑜到場。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會，立法院長韓國瑜到場。記者游振昇／攝影

國民黨籍台中立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處今天辦遷新址茶會，立法院正副院長和國民黨台中立委都到場，立法院副院長江啟臣和立委謝龍介在台上被喊「台中、台南市長加油」， 二人微笑道謝。

廖偉翔和黃馨慧聯合服務處搬到台中西屯區龍德路二段，今天辦遷新址茶會，現場準備炒米粉，由立委謝龍介主炒，他說當時立委選舉時到台中輔選，當時廖偉翔選情緊張，他向大家拜託，一人拉一票，如果廖偉翔選上立委，他會回到台中炒米粉給大家吃，他今天就是來兌現承諾。

立法院長韓國瑜到場說，立委手上有三把刀，質詢刀、預算審查刀和法案監督和立法刀，他稱讚廖偉翔在立法院表現，是台中一顆升起的明星，廖偉翔在立法院沒忘記台中鄉親託付的事，他在總質詢台對台中捷運藍線和橘線，每次都是一馬當先質詢，向行政院和交通部強力爭取，要讓大台中這二條捷運快通車。

立法院副院長江啟臣、台中市前市長胡志強、立委謝龍介、羅智強、顏寛恒、楊瓊瓔和羅廷瑋等人到場，支持者爭先和韓國瑜等人合影。

當江啟臣和謝龍介上台與廖偉翔合唱時，主持人先介紹二人是「台中市長和台南市長」，主持人還補充說，以後誰要選總統再說，二人在台上都向支持者微笑說謝謝，立委羅廷瑋隨後也上台合唱時，他說今天吃謝龍介委員炒的米粉，希望將來有機會吃到「江市長」炒的米粉，台下一片掌聲。

立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會，立委謝龍介實現承諾當場炒米粉。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會，立委謝龍介實現承諾當場炒米粉。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會。記者游振昇／攝影
立委廖偉翔與台中市議員黃馨慧聯合服務處，今天舉辦聯合服務處遷新址茶會。記者游振昇／攝影

廖偉翔 立法院 謝龍介

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