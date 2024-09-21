影／蔣萬安來基固樑 罷樑批：不要來作表面功夫

台北市長蔣萬安今天到基隆觀摩室內兒童樂園及親子照護平台，稱讚市長謝國樑的施政很用心。山海公民拆樑行動表示，國民黨全黨救一人，不是請外來的市長到某個場域彎腰鞠躬、握手，就會讓基隆的市政有感，呼籲不要作表面功夫。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，國民黨全黨救一人，近來國民黨的黨公職大咖一直到基隆固樑，都是在模糊焦點，他們不知道市民對謝國樑市長的不滿，國民黨應認清事實。

李晏蓉表示，今天台北市長蔣萬安來基隆固樑，市府卻說是市政行程，蔣市長還要大家投不同意票，這是市政行程還是選舉行程，相信市民自有判斷。真正的市政服務應是提出一些政策讓市民有感，不是來某個場域彎腰鞠躬、握手，就是市政，呼籲其他縣市的首長，不要來基隆作表面功夫。

國民黨近日發布內參民調，指不出來投票的民眾，不同意罷免的占比高出同意票一倍以上，李晏蓉說，這種內參民調往往和事實有很大的出入，是國民黨餵養的錯誤訊息，他們也不會因此失去信心，現在剩下約20天，志工每天都加強宣導罷免的理由及正當性。