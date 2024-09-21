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國土法明年能上路？ 9子法未完成、農地總量供給近低標

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國土計畫法爭議不斷，民進黨立委也盼重整再上路，但內政部強調明年如期上路。圖／報系資料照
國土計畫法爭議不斷，民進黨立委也盼重整再上路，但內政部強調明年如期上路。圖／報系資料照

國土計畫法爭議不斷，民進黨立委也盼重整再上路，但內政部強調明年如期上路。不過，立院預算中心的中央政府總預算案整體評估報告指出待精進之處，內政部應訂的9項子法年底才能完成，完成比率60.87%；預算中心同時也示警，全國近10年農耕土地面積減少約2萬公頃，農地總量供給已趨近低標74萬公頃。

根據立法院預算中心公布114年度中央政府總預算案整體評估報告，全國國土計畫涉國土空間發展與成長管理策略，及部門空間發展策略部分目標值，有檢討精進之處；為因應氣候變遷衝擊及當前國家社會面臨空間發展議題，國土法應載明國土空間發展及成長管理策略、部門空間發展策略，以解決國土空間之課題與資源分配，但經檢視後尚有策進空間。

該報告指出，近年農耕土地流失，據全國國土計畫第五章「國土空間發展與成長管理策略」載示「全國農地總量需求評估，為國外農產品輸入受阻時，國內應維持供糧食生產之農地資源，面積需求為74萬公頃至81萬公頃。考量農漁牧一級產業皆具有糧食生產功能，本計畫以先前數量，作供糧食生產的農地需求總量低推估目標值。」

報告載明，國內應維持供糧食生產的農地面積需求為74萬至81萬公頃，但根據農業統計顯示112年農耕土地面積為77萬8516公頃，綜觀103年至112年止農耕土地面積減少約2萬公頃，農耕土地流失，如扣除恐涉爭議或無人力管理等長期休閒地，「我國農地總量供給已趨近低標74萬公頃。」

另截止7月止，國土法尚有「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」等9項子法尚未完成，及內政部、農業部、經濟部等13部會52部法律待配合修正。報告指出，國土法應訂子法23項，但目前僅完成比率60.87%，其餘9項子法估年底前發布。

評估報告表示，全國國土計畫屬上位計畫，就全國尺度訂具有目標性、政策性及整體性的空間發展及土地使用指導原則，但綜觀107年4月30日公告實施全國國土計畫，計畫年期至125年，但到今年7月底止還有檢討精進之處，應積極辦理。

行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）昨到立法院備詢，針對國土法強調會如期上路。圖／報系資料照
行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）昨到立法院備詢，針對國土法強調會如期上路。圖／報系資料照

內政部 國土法 氣候變遷 農地

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