民進黨38周年黨慶 林右昌：賴清德說中國對台灣的威脅不會變

民進黨桃園市黨部今舉辦民主進步黨創黨38周年黨慶音樂會，民進黨秘書長林右昌表示，民進黨突破連任魔咒贏得總統大選，中國對台灣的威脅及野心不會改變，賴清德總統說和平唯一選項，對中國不能有幻想，各政黨對內競爭，對外要一致是使命，民進黨會持續努力。

林右昌致詞表示，代表賴來祝賀黨慶，今年1月13日創下歷史，打破連任魔咒贏得大選，雖然國會不過半，但在野黨杯葛讓預算法案執行艱辛，但賴上任到展現出穩健自信展現出民進黨是有執政能力的政黨，上任百日民調有6成，還有承接前總統蔡英文的執政基礎，讓施政延續走正確道路。

林右昌說，之前在野黨操作說民進黨只有依賴論，但要告訴大家現在是信賴論，前總統馬英九曾說兩岸關係不好台灣經濟不會好，但疫情過後中國雖單方面中止ACFA多項，不過讓台灣出口更旺，股市及國人所得都增加，先前在野黨說民進黨借錢建設債留子孫，不過要告訴大家今年政府總預算3.1兆，是因為稅收增加，要用建設帶動建設錢滾錢，這是執政黨負責任態度。

林右昌表示， 民進黨是台灣本土價值第一品牌，但在正確的路上挑戰還很多，中國一直威脅對台灣野心不會因誰執政改變，歷任總統從陳水扁到賴清德不斷面臨砲彈、飛彈、銀彈、認知作戰及滲透，手段不斷改變，因此賴說和平唯一選項對中國不能有幻想，要強化國防自己救自己，各政黨對內良性競爭爭取支持，各政黨則要一致對外是身為台灣重要使命。

林右昌說，還有一個挑戰，就是民進黨不能老化僵化及退化，必須年輕化，因新世代成長環境就是民進黨執政因此要求會更高，將建構新的社群平台，將台灣國會、各縣市議會的大小事從早到晚一同跟新世代互動溝通，他接秘書長時也曾說過，要將草根精神穩扎不能亂了基礎，否則會面臨失敗及傷害，未來要繼續團結努力。

法務部政務次長黃世杰出席表示，賴說民主是神主牌，從黨外、創黨到執政，桃園沒有缺席且不會消失，雖然他現在在中央，但中央會一直推動地方建設給予支持，今天黨慶就是重新出發的宣示，大家一起加油。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香說，民進黨能有今天是黨外人士的努力打拚，雖然有高峰及谷底，但民進黨懂反省，且守護台灣主權是堅守重要信念，並成為守護台灣第一品牌，也不會因為一人之事就滅黨，雖然艱困且國會亂象多，但她心甘情願並會努力團結大家守護台灣。