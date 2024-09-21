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蔣萬安二度挺謝國樑反罷免 帶二寶玩室內遊樂園 肯定謝國樑用心

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
蔣萬安二度挺謝國樑反罷免，帶二寶室內遊樂園球池玩瘋。記者游明煌／攝影
蔣萬安二度挺謝國樑反罷免，帶二寶室內遊樂園球池玩瘋。記者游明煌／攝影

台北市長蔣萬安一個多月來，二度到基隆力挺基隆市長謝國樑，今天他帶著二寶到七堵室內兒童樂園球池觀摩成果，玩得很開心，蔣萬安說，不管是室內兒童樂園，還是全國首創的親子照護平台，他給予謝國樑的用心最高的肯定，呼籲所有基隆市民，10月13日踴躍投下罷免不同意票。

蔣萬安今天帶著二寶現身，蔣萬安說，二寶穿著他最喜歡的Super man衣服，之前他告訴二寶，周六要帶他去一個很好玩的地方，二寶開心期待，今天要好好享受玩一下。

蔣萬安表示，謝國樑市長的用心，都站在爸爸媽媽的立場來幫忙設想各種政策的推出，不管是一區一室內兒童樂園，還是全國首創的親子照護平台，都是非常好的政策，真的用心在為基隆市民服務，這一點值得大家肯定。

蔣萬安說，今天來到七堵室內兒童樂園，有球池、仿真超市、碰碰車等，而且都是免費，不僅可以省下家長的荷包，小朋友也可以盡情的放電。他並以照顧大寶為例，有一次發高燒，就曾經手足無措，謝國樑的親子照護平台，可以提供很多專業的協助，家長就不會慌張。

蔣萬安指出，他今天特別來看謝國樑用心規畫的政策，給予最高的肯定，呼籲所有市民朋友，10月13日踴躍來投下免不同意票，這是最重要的。

謝國樑說，基隆七個區都規畫室內兒童樂園，第六座仁愛區已開放試營運，第七座暖暖區正在建置當中，已超過12萬人次來玩，基隆多雨，親子很需要室內兒童樂園，未來會再擴充改善；親子照護平台則已有9千多人下載，也就是9千多人加入，可以透過LINE平台，在緊急時可以有專業的醫療諮詢服務。

謝受訪時表示，他上任近二年，現在財政狀況是20年來最好，他減少支出，還債已逾10億元，反駁基隆市議會民進黨團昨批評不會用還中央。

蔣萬安二度挺謝國樑反罷免，帶二寶室內遊樂園球池玩瘋。記者游明煌／攝影
蔣萬安二度挺謝國樑反罷免，帶二寶室內遊樂園球池玩瘋。記者游明煌／攝影
蔣萬安二度挺謝國樑反罷免，帶二寶室內遊樂園球池玩瘋。記者游明煌／攝影
蔣萬安二度挺謝國樑反罷免，帶二寶室內遊樂園球池玩瘋。記者游明煌／攝影
蔣萬安二度挺謝國樑反罷免，帶二寶室內遊樂園球池玩瘋。記者游明煌／攝影
蔣萬安二度挺謝國樑反罷免，帶二寶室內遊樂園球池玩瘋。記者游明煌／攝影
蔣萬安二度挺謝國樑反罷免，帶二寶室內遊樂園球池玩瘋。記者游明煌／攝影
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蔣萬安 謝國樑

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