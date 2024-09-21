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藍白退總預算 李彥秀：民進黨傲慢到自家人都看不下去

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

立法院昨日開議，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團聯手將114年度中央總預算案，退回程序委員會，不過卻未見民進黨立委拖延杯葛。國民黨立委李彥秀今日表示，民進黨政府的傲慢連自家立委都看不下去。

昨日在立委高金素梅等35位委員提案，國民黨團及民眾黨團共同支持下，以59票同意，46票反對下，將114年度中央政府總預算案退回程序委員會。

李彥秀說，民進黨的獨裁傲慢、藐視民意、藐視國會，退回明年度中央政府總預算案「剛好而已」。過去國會改革法案，民進黨立委不斷用「重付表決、記名表決」議事杯葛手段阻擋法案通過，昨天在野黨將明年度中央政府總預算退回程序委員會，卻不見民進黨進行議事拖延杯葛，甚至連發言反對的都沒有，難道民進黨政府的傲慢與獨裁，連執政黨的立委都看不下去了嗎？

李彥秀指出，明年度中央政府總預算，歲出部分歲出編列3兆1325億元，年增2806億元，成長率為9.8%，但細看內容簡直「慘不忍睹」，中央政府水電費高達98億，比去年大增18億元；媒體文宣費一口氣從9億元，暴增為14億元。

李彥秀批，吹冷氣、買媒體、大內宣，花錢不手軟、浪費不腿軟、洗腦不心軟，但關係到原住民與農民權益，且經過立法院通過的「原住民保留地禁伐補償條例」補償金從每年3萬提高至6萬，以及公糧收購價格每公斤調升5元，總預算中完全沒有編列。

李彥秀表示，立法院三讀通過的原住民保留地禁伐補償條例，行政院不提「覆議」，不提「釋憲」，不編「預算」，不公布施行NCC組織法，放任代理主委翁柏宗違法到立院備詢，根本是囂張跋扈、目無法紀，帶頭違法，居然大言不慚說「政府希望的照顧，不是一次性補貼」，根本是對原住民族捅了一刀，還笑嘻嘻的說過兩天就好。

李彥秀說，「老農在田裡揮汗如雨，大官在辦公室狂吹冷氣」，「原住民族禁伐保護環，行政院買媒體洗腦人民」，這不是藐視國會，什麼才是藐視國會，這不是欺壓人民，什麼才是欺壓人民。賴清德強硬獨裁風格不變，執政沒有方向，態度卻是鐵板一塊，不斷用衝突、對抗、抹黑累積個人政治籌碼，最後還是苦了台灣老百姓，撕裂台灣社會的團結。

國民黨 李彥秀 民進黨 立法院 藐視國會

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