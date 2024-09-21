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賴清德指在野非理性杯葛 朱立倫：尊重國會是民主共同責任

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統昨夜宴民進黨立委，指在野陣營退回明年度中央政府總預算案，是非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。國民黨主席朱立倫今天表示，尊重國會是全世界民主國家的共同責任。記者曾吉松／攝影
賴清德總統昨夜宴民進黨立委，指在野陣營退回明年度中央政府總預算案，是非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。國民黨主席朱立倫今天表示，尊重國會是全世界民主國家的共同責任。記者曾吉松／攝影

賴清德總統昨夜宴民進黨立委，指在野陣營退回明年度中央政府總預算案，是非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。國民黨主席朱立倫今天表示，賴清德從頭到尾都是賴清德，充滿鬥性，但尊重國會是全世界民主國家的共同責任。

賴清德昨晚夜宴民進黨立委，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，賴總統觀察到，藍白合作絕對愈來愈緊密，新會期絕對是一個挑戰。賴總統也提到，在野黨在立法院會聯手，把政府總預算案退回程序委員會，期勉執政黨立委透過論述把預算說明清楚，在野黨非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。

朱立倫表示，賴清德從頭到尾都是賴清德，就是一個充滿鬥性的賴清德，但尊重國會是全世界民主國家共同的責任；同時，朝野能夠協商或朝野能夠尊重，也是全世界民主國家共同的慣例。

朱立倫批評，不斷的攻擊在野黨，不斷的攻擊國會，不斷的造成朝野的對立，絕非台灣之福，這也不是一個總統該做的事情。可是反守為攻的是賴清德，攻擊在野黨的是賴清德，甚至要檢驗在野黨的也是賴清德。

朱立倫 民進黨 藍白合 賴清德

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