【專家之眼】朝野反對2758號決議 誰在說廢話？

在論及2758號決議前，忽然想起德國一個有關魔笛手的傳說。大意是某村落鼠滿為患。有天來了個外地人自稱捕鼠能手，村民允諾如果能除鼠患會給重酬。於是他吹起笛子，鼠群聞聲隨行至河淹死。但事後村民反悔，吹笛人再吹起笛子，引村裡孩子聞聲隨行，結果孩子們被誘到山洞內困死。

場景換到現代民主政治，政客用花言巧語、表演政治激起人民情緒，盲從隨行，台灣人民會被帶到哪裡去呢？

1971年聯合國通過2758號決議案。中華民國代表「被」退出參與建立的聯合國。那是赤裸裸國際實力政治的展現。我們從1949到71年間，以台澎金馬一隅代表全中國，已經是很不容易的事了。在那二十餘年間，中共有時會提出抗議與外交行動，沒變的是，每年花了大量金錢物資去買邦交國。大家都清楚，代表權由邦交國數量決定，國際政治講求利益，想要入聯，就看能拿出多少銀子/物資了。

相關經過限於篇幅，僅能告訴國人，中共對此毫不含糊，連在內部大饑荒時期，也還是出口糧食送邦交國，因為他們沒外匯，只能用物資換支持。至於之前還擁有美援、經濟正準備起飛的台灣在幹嘛呢？在後來台史研究者稱，退出聯合國危及國府正當性陰影下，當年的執政者雖有危機意識，但蔣中正總統還是說「優先考慮的是我們自身，其次才是聯合國。」把買邦交國的經費轉用於經濟發展，因此曾出現外交部的楊西崑抱怨管經濟的李國鼎，在美國支持援外的先鋒案中浮報，讓美方核銷時加以刁難。李跨部會運用美援無礙，可以推知層峰默許經費轉用於台灣經濟發展。

在台灣民主化後，據說人民有渴求國際認同需要。政客要走出去，國家開始花大錢跟中共打外交戰。就拿最近一連串為台灣發聲，有關2758號決議案不涉及台灣的國際聲音，除了搭上西方反中共的順風車外，從過去辦外交的經驗，也能猜測這其中不知花了我們多少出場發言費，只是多寡而已。

把錢用在宣傳而不求實質進展，是綠營炒作聯合國議題的本體。且看今年大力宣傳的，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會首度移師台北舉行，並於會後通過決議，反對中國不當曲解第2758號決議限縮台灣國際空間，接著澳洲及荷蘭國會相繼以IPAC決議為範本，通過相關動議。最近的是美國副國務卿坎伯在眾議院表示，中國以聯大2758號決議為工具損及台灣地位，皆被綠營拿來說嘴。

我們當然歡迎友好國際環境。但上述國會決議與政客發言，能改變什麼呢？如果有用，世界最強的美國，其國會近幾年通過如此多的友台決議，但我們想參加的國際會議，還是被拒於門外。

結果綠營把這些活動拿來做內部政治鬥爭與認知戰。除了動員一些媒體把IPAC及兩三國國會動作說成是「國際怎麼看」外，綠委直接大內宣稱挺台是國際潮流，並擬在立法院提案朝野作出有關反對聯大2758號決議案聯合聲明，呼籲藍白政黨參加。

持平而論，聯合國無權決定一國的主權地位，只能決定誰能參加開會而已。外國訴求並非無理。綠委所推的聯合聲明，如果認真要給在野黨簽字，就順著類似話簡要陳述就好，卻硬要加上新兩國論的內容；再看看他們對白營搞小動作的手段，實在是成不了大事。

前日立法院長召集討論開議時間的朝野協商，綠營提臨時動議，希望立法院能通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」，據綠營說法，當場是藍白黨團不理會陸續離開，立委是對著空氣、還被斷訊，唸著民進黨團希望能夠在立法院提出的聯合聲明，「我真的要忍住眼淚不掉下來，這就是台灣的處境」。但民眾黨立法院黨團副總召吳春城才剛出席台僑界在紐約發起的「挺台灣加入聯合國」遊行，明顯是跟綠營同個立場的。民眾黨立委陳昭姿隨即指出，綠營是在院長宣布散會後，才開始嚷嚷有2758號決議文的提案要討論，痛批綠委是「戲精上身」。

陳委員的獨派立場，眾所皆知。綠委對立場類似的前輩還要搞這種小動作，只能說台灣這麼小的地方，大家團結都來不及了，執政黨卻使出如此破壞團結手段，台灣真悲哀。

面對綠營出招，坦白講，藍營的回應起初是不成章法的。一開始表達尊重且不反對、要再做進一步的研議。後來經過提醒，態度才有所轉變，但還是說到，要很務實地觀察、評估，是不是會造成兩岸關係的緊張。公開提這種觀察評估，是否妥適，恐怕見仁見智。

較無爭議的表現來自該黨新生代立委。他們對聯合提案構想「中華民國自始反對2758決議」，亮明中華民國立場主張，後來也變成了國民黨的正式提案。難得帶動了百年政黨的風向。而藍營提案重申的三項立場，其中前兩項訴求針對中共，如果該案能通過，應該會產生一些有意思的效應。

對於此事，人民應反思，中華民國不是對外關係的絆腳石，如果是的話，換任何名字都是。綠營執政已經超過八年，想改名換國號加入聯合國，之前完全執政時早就可以做了，結果現在才在做虛工。人民再傻，經過這些年，也該有所警覺了。

該問的是，我們納稅供政府為我們營造安居樂業環境，立委為我們看緊荷包，立法院不管作哪個決議，究竟可以改變什麼事實問題？答案是沒有。但對綠營而言，聯合聲明夾帶台獨立場，一旦在野黨拿香跟拜，以立院名義作出決議，這就又朝向法理台獨靠近一步。

各位人民聽到吹笛聲了，這次腳癢了嗎？