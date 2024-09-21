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賴清德夜宴綠委下對抗在野黨令？ 王鴻薇：又氣噗噗了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院昨日開議，賴清德總統（右）昨晚在福華飯店宴請民進黨籍立委，總統抵達時行政院長卓榮泰（左）和黨團幹部在門口迎接。記者曾吉松／攝影
立法院昨日開議，賴清德總統（右）昨晚在福華飯店宴請民進黨籍立委，總統抵達時行政院長卓榮泰（左）和黨團幹部在門口迎接。記者曾吉松／攝影

賴清德總統昨日夜宴民進黨立委，提及藍白聯手擋下114年度中央政府總預算案，似乎下達動員令。國民黨立委王鴻薇今日表示，看起來賴清德又氣噗噗了，但繼續對抗，有利台灣政治、預算推動嗎？戰狼對抗在野黨就是賴清德作風。

賴清德昨晚夜宴民進黨立委，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤轉述，賴總統觀察到，藍白合作絕對愈來愈緊密，新會期絕對是一個挑戰。賴總統也提到，在野黨在立法院會聯手，把政府總預算案退回程序委員會，期勉執政黨立委透過論述把預算說明清楚，在野黨非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。

王鴻薇說，昨天賴清德夜宴民進黨立委，提醒綠委們未來藍白會更加的合作，且特別提到中央政府總預算被退回的事情。「看起來賴清德又氣噗噗了。」為了中央政府預算被退回，下了集結令，要求民進黨的立委來對抗了嗎？

王鴻薇提到，賴清德沒有對外說的是，事實上這次的中央政府總預算根本沒有依法編列，特別是在「原住民保留地禁伐補償條例」的部分，已經提高補償，但預算完全沒有編列。預算增加了2800億元，但在法定的預算卻無編列上去，請問這樣的預算該怎麼審查？難道行政院不應該檢討改進嗎？

王鴻薇指出，賴清德想用之前對抗在野黨的方式，用司法修理了民眾黨主席柯文哲，但還不夠，在立法院除了把國會改革法案送去大法官釋憲，現在又要指示民進黨立委繼續對抗，台灣的政治會穩定嗎？預算的推動會順利嗎？可是賴清德的個性就是如此，繼續戰狼、粗暴對抗在野黨，這就是賴清德一貫的作風。

民進黨 王鴻薇 賴清德

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