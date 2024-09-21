快訊

好市多打烊前…握壽司賣不完怎麼辦？影片曝光網嗨喊：真「迴轉壽司」

女生選機注意！興奮手持iPhone 16驚「膚色更顯黑」 這顏色變地雷

「王子變青蛙」CP合體！陳喬恩蘭卡威補辦婚禮…伴郎被爆是明道

朱立倫批民進黨：創黨三件事台獨、廢核、廢死

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天出席「KMT接班人，民主浪花台北場」，在致詞時表示，國民黨的創黨理想是為了自由民主，但民進黨創黨就是三件事情，台獨、廢核、廢死。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天出席「KMT接班人，民主浪花台北場」，在致詞時表示，國民黨的創黨理想是為了自由民主，但民進黨創黨就是三件事情，台獨、廢核、廢死。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今天出席「KMT接班人，民主浪花台北場」，在致詞時表示，國民黨的創黨理想是為了自由民主，但民進黨創黨就是三件事情，台獨、廢核、廢死，但世界上有誰支持台獨？廢核電從哪裡來？廢死對社會公平正義與治安對嗎？

朱立倫表示，國民黨創黨的理想就是為了民主自由，他們在台灣就是為了保衛土地、為了建設台灣，為了民主台灣，為了和平兩岸，這是他們努力的目標。國民黨時代也完成保衛台灣、建設台灣、民主台灣、和平台灣四大任務。他強調，所以台灣後來才有政黨輪替，阿扁才能當總統。

朱立倫說，所以當民進黨指控國民黨的時候，就反問民進黨，這四大任務請問民進黨做了什麼？

朱立倫指出，民進黨創黨就是三件事情，第一台獨、第二廢核、第三廢死。請問走到今天，世界上有誰支持台獨？再者，廢核電從哪裡來？AI從哪裡來？最後，就是廢死，現在設下種種關卡，就是要讓死刑沒有辦法執行，這是民進黨的目標，但罪大惡極、殺了家人、父母、子女、家人的人，這些人你不能執行死刑、不能讓死刑，對社會的公平正義跟治安是對的嗎？

國民黨 朱立倫 民進黨

延伸閱讀

大法官被提名人支持廢死 朱立倫：賴清德應明確表態

朱立倫：大法官提名人多支持廢死 賴總統應明確表態

總預算案遭退回程序委員會 朱立倫：為人民看緊荷包

死刑釋憲案即將宣判 朱立倫：盼綠委不再支持廢死

相關新聞

賴政府上台萬物響「漲」聲 許宇甄：不漲價就不會執政

國民黨立委許宇甄今日表示，賴清德總統上台後，油、電、水等都傳漲價，碳費也要收到亞洲第一高。她批，賴政府儼然成了漲價政府代...

「說好等妳化療完就辦婚禮」 吳沛憶深情悼念許家蓓

民進黨台北市議員許家蓓日前病逝。民進黨立委吳沛憶日前公開兩人戀情，並在昨晚再發文悼念，她表示，「說好等妳化療完身體較好，...

朱立倫批民進黨：創黨三件事台獨、廢核、廢死

國民黨主席朱立倫今天出席「KMT接班人，民主浪花台北場」，在致詞時表示，國民黨的創黨理想是為了自由民主，但民進黨創黨就是...

大法官替死刑設八關卡 王鴻薇：未提非常上訴就應執行

憲法法庭判死刑合憲，卻從科處死刑到執行死刑一路設下「八道關卡」。國民黨立委王鴻薇說，大法官巧妙化解廢死爭議而設下判死關卡...

立院新會期綠敲定6委員會召委人選 司法、衛環未定

立法院昨天開議，下周選出新會期8個常設委員會的召委，民進黨立院黨團將確保每一個委員會都有召委席次，目前已敲定6席委員會召...

央行第七波房市管制 打炒房過頭恐影響經濟活絡？

中央銀行9月19日開會後決定祭出第七波選擇性信用管制，第四季房市首當其衝，房市將降溫幾乎底定。央行總裁楊金龍說，這次調整，也是要給投資客、投機客一個「lesson（教訓）」。央行這次沒有透過利率調整壓抑房市，但「1+4」的房市管制措施，尤其是有房的人第二戶無寬限期，讓過熱的房市很有感。 不像過去六波選擇性信用管制，對投機客、投資客「網開一面」，這次央行擺明要教訓投機客，大眾是否該為楊金龍拍拍手？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。