朱立倫批民進黨：創黨三件事台獨、廢核、廢死

國民黨主席朱立倫今天出席「KMT接班人，民主浪花台北場」，在致詞時表示，國民黨的創黨理想是為了自由民主，但民進黨創黨就是三件事情，台獨、廢核、廢死，但世界上有誰支持台獨？廢核電從哪裡來？廢死對社會公平正義與治安對嗎？

朱立倫表示，國民黨創黨的理想就是為了民主自由，他們在台灣就是為了保衛土地、為了建設台灣，為了民主台灣，為了和平兩岸，這是他們努力的目標。國民黨時代也完成保衛台灣、建設台灣、民主台灣、和平台灣四大任務。他強調，所以台灣後來才有政黨輪替，阿扁才能當總統。

朱立倫說，所以當民進黨指控國民黨的時候，就反問民進黨，這四大任務請問民進黨做了什麼？

朱立倫指出，民進黨創黨就是三件事情，第一台獨、第二廢核、第三廢死。請問走到今天，世界上有誰支持台獨？再者，廢核電從哪裡來？AI從哪裡來？最後，就是廢死，現在設下種種關卡，就是要讓死刑沒有辦法執行，這是民進黨的目標，但罪大惡極、殺了家人、父母、子女、家人的人，這些人你不能執行死刑、不能讓死刑，對社會的公平正義跟治安是對的嗎？