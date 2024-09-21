大法官替死刑設八關卡 王鴻薇：未提非常上訴就應執行

憲法法庭判死刑合憲，卻從科處死刑到執行死刑一路設下「八道關卡」。國民黨立委王鴻薇說，大法官巧妙化解廢死爭議而設下判死關卡，再來會盯緊37名死囚，哪些人提出非常上訴，哪些人沒有，總不可能讓37名死囚都提非常上訴，未提起者就應該執行死刑。

王鴻薇昨天在大法官宣判前曾嗆，若判決死刑是違憲的，就會有大動作。王鴻薇今表示，所謂「大動作」是要走街頭，這種狀況下要走上街頭會較難，因大法官並未判決廢死。目前為止，很難有什麼大動作，因現在全部都是在影響法官審判。

王鴻薇指出，可以再做的是，因非常上訴之權掌握在檢察總長，檢察總長要給什麼樣的人非常上訴？要有理由，例如有何冤獄可能，或審判當中有未詳盡之處。已經確定惡行極為重大者，要怎麼提非常上訴？

王鴻薇分析，37名死囚中，可能挑能自圓其說的個案，若把人神共憤的案子也拿出來，「那時才會有動作」。現實上很難有什麼動作，因為還沒有發生。例如針對每一審都要一致性的合議決才能判死，用此為由來走上街頭，很難引起共鳴。

關於判決結果出爐後，法務部是否可能埋司法院的單。王鴻薇表示，這次言詞辯論庭中，法務部是反對廢死的。她認為，法務部不會如人權團體或法界人士那般，但仍受到些壓力，她昨日質詢法務部長鄭銘謙時，特地提醒人神共憤的案子如殺警案、姦殺婦女案等，不應再提非常上訴。

王鴻薇進一步說，再來重點是，37名死囚要如何處理？法務部要趕快釐清哪些有疑慮，哪些不必再提非常上訴，要趕快執行死刑。再來要盯緊法務部。假如提非常上訴，要檢視有何理由要提非常上訴，合理與否。總不可能讓37名死囚都提非常上訴，例如37名死囚中，其中7名提出非常上訴，另外30名死囚就應該執行。

王鴻薇表示，她也知道有些法務部長在其任內執行死刑壓力大，例如法務部前部長王清峰拒不執行死刑，後來遭轟下台。有些死囚提非常上訴，有些若沒有，法務部長的壓力就來了，會被質疑為何不執行死刑，她不曉得鄭銘謙是如何，但不執行死刑可能被轟下台。