立院新會期綠敲定6委員會召委人選 司法、衛環未定

立法院昨天開議，下周選出新會期8個常設委員會的召委，民進黨立院黨團將確保每一個委員會都有召委席次，目前已敲定6席委員會召委，僅剩司法及法制委員會、衛生及環境委員會，仍未確定最終的召委人選。黨團人士表示，民進黨召委每個委員會一席，狀況單純；國民黨是否禮讓民眾黨在個別委員擔任召委，會是關注焦點。

據了解，司法法制委員會除了柯建銘、吳思瑤兩位黨團幹部已有要務在身外，陳俊宇、沈發惠兩人則是在該委員會資歷尚淺，以前任召委鍾佳濱連任或不分區立委莊瑞雄接任，可能性較大，仍待黨團內協調。

衛環委員會則是所屬的民進黨立委對接任召委意願都不高，但目前也已鎖定特定人選，有待近日拍板定案。

民進黨團在立法院8個常設委員會的召委人選安排，據了解，已有6個委員會已決定人選，分別是內政委員會張宏陸、交通委員會陳素月、經濟委員會邱志偉、教育及文化委員會范雲、財政委員會賴惠員、外交及國防委員會王定宇。