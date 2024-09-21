賴政府上台萬物響「漲」聲 許宇甄：不漲價就不會執政

國民黨立委許宇甄今日表示，賴清德總統上台後，油、電、水等都傳漲價，碳費也要收到亞洲第一高。她批，賴政府儼然成了漲價政府代名詞，不漲價就不會執政？

10月電價到底是否再響「漲」聲？許宇甄表示，經濟部長郭智輝號稱企業出身的部長，接任部長後，展現出多元想法，連核電廠延役問題都敢提出討論，但被民進黨立委批評後，就畏首畏尾，馬上改口，表現得荒腔走板，接連提出漲水價、漲電價的說法。郭智輝昨日面對立委質詢，再次表示：「立法院1000億元補貼到位，電價審議委員會應會參考，民生電價10月應該是可以不漲。」此說法是在威脅立法院，若機關首長面對民意還是如此傲慢，總預算被退剛好而已。

許宇甄指出，經濟部已經改版油價計算公式，並獲行政院同意，換言之，未來油價也要漲價。企業界出身的郭智輝部長，接掌經濟部4個月，沒有思考民生需求，也沒有悲天憫人的靈魂，只會調漲電價、油價，只會以盈利的角度出發治理國家，這樣的經濟部長不如回去當企業家，不要留在這個位置上。

許宇甄提醒，台電燃料成本偏高問題出在錯誤能源政策，現階段的能源配比大有問題，「國家氣候變遷對策委員會」副召集人童子賢已多次呼籲賴政府要調整能源政策，台灣超過95%燃料都靠進口，若沒有多元能源發電方式， 只會讓台灣缺電危機加劇。

許宇甄再指出，就連美國在台協會（AIT）都對外強調，台灣能源問題是AIT關注重點之一。AIT特別強調，能源韌性不僅能對於氣候、經濟帶來好處，也能確保「危機時期」的能源安全。

許宇甄認為，俄烏戰爭打了三年，除了可以從俄烏戰爭中學習到戰術、戰略經驗外，更應該看看烏克蘭為何可以在戰事擴大後，仍能有電可用。烏克蘭的發電方式多元，天然氣發電占29.7%，燃煤發電占22.3%，核能發電占23.9%，燃油發電占16.6%，這種配比造就了烏克蘭在危機時期的能源安全，也是美方所說的能源韌性，台灣應該學習他國在危機時的經驗，民進黨不該抱著非核家園神主牌拉全國人民一起陪葬。

許宇甄強調，賴清德政府上台後，油、電、水、台鐵、高鐵、公路、補充保費等都釋出調漲風向，就連碳費也要收到亞洲第一高，賴政府儼然成了漲價政府代名詞，不漲價就不會執政？賴政府對外說114年度總預算賸餘209億元，還債1415億，既然有賸餘，為何還要漲價為難國人？國人被物價、房價追著跑，政府只想著透過漲油電水價跟人民收錢，呼籲賴清德、行政院長卓榮泰要苦民所苦，放棄意識形態、拋下神主牌，早點調整錯誤政策，讓國家重回正軌。