台灣五缺惡化成六大挑戰 李彥秀：民進黨不可恥嗎

全國工業總會昨日發布「2024年工總白皮書」發表會，提出台灣目前主要面臨四項難題及六大挑戰，國民黨立委李彥秀今表示，低薪問題、貧富差距問題、區域均衡發展問題等全是源於產業發展嚴重失衡，台灣缺電危機在即，民進黨不覺可恥嗎？

昨日工總公布白皮書，工總理事長潘俊榮直接表示，台灣當前產業面臨嚴重缺工、缺人才問題。四項難題包括「產業失衡加劇，M型化的趨勢更加明顯」、「基礎建設落後，五缺出現新挑戰」、「地緣政治風險對經濟活動的限制增加」、「產業淨零轉型」。六大挑戰包括缺工、減碳政策、產業轉型、能源政策、缺人才及兩岸關係

李彥秀指出，台灣五缺問題早就不是新聞，工總從2015年白皮書就提到台灣「缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才」的「五缺」問題。

李彥秀表示，十年來總統、院長年年接見工總、商總、工商協進會等企業團體，工商團體更是耗費精力年年發表白皮書，向政府提出建言，但是民進黨政府猶如腦死一般，五缺問題沒有一項解決，反而每一項都越來越惡化，從十年前的「缺人才」，惡化為今天的工業、服務業全面「缺人」；從十年前的「缺電」，更惡化為「電價暴漲、北部缺電200億度、還不准設立大型數據中心」。

李彥秀批，從賴清德總統、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君到經濟部長郭智輝，每天都把「2030以前不缺電」掛在嘴上，不覺得可恥嗎？台灣人民不覺得可悲嗎？難道2030年以後，就不干民進黨的事情嗎？哪家大型企業、跨國公司敢將大型投資，放在只敢保證五年內不缺電的國家？

李彥秀提到，工總今年更加碼提醒「產業失衡」的問題，民進黨政府天天拿晶圓代工、AI大數據來說嘴、大內宣，連經發會「包容成長」組的召集人朱敬一與其他三位綠營經濟顧問，都痛批經發會成為「利益團體動員大會」，「台灣不能沒有台積電，更不能只有台積電」，高科技、傳產、服務業、農業均衡發展，台灣才不會成為「長短腳經濟」。

李彥秀強調，今天台灣的低薪問題、貧富差距問題、區域均衡發展問題，全部都是根源於產業發展的嚴重失衡。中央政府總支出從2017年的1.93兆，暴增到明年度的3.15兆，八年來成長1.63倍，但是過去八年完全執政，大權一把抓卻是「生雞卵無，放雞屎有」，民進黨政府最缺的就是「德」，作為執政黨的品德與道德。