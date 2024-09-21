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「說好化療完就辦婚禮」…吳沛憶深情悼念許家蓓：牽妳的手交給菩薩

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「說好等妳化療完就辦婚禮」 吳沛憶深情悼念許家蓓

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台北市議員許家蓓癌逝，民進黨立委吳沛憶發文悼念並貼出兩人合照。圖／取自吳沛憶Threads
台北市議員許家蓓癌逝，民進黨立委吳沛憶發文悼念並貼出兩人合照。圖／取自吳沛憶Threads

民進黨台北市議員許家蓓日前病逝。民進黨立委吳沛憶日前公開兩人戀情，並在昨晚再發文悼念，她表示，「說好等妳化療完身體較好，我們去登記辦婚禮。現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花。許爸爸開口拜託我家祭時為妳捧斗。我跟他說你女兒也對我非常非常好。只是這次我要牽著妳的手交給菩薩了。」

吳沛憶在社群平台寫下，「我們喜歡牽手，到哪裡去都想牽手。在這段關係裡的性別被認同，總是非傳統女性樣貌的一方壓力比較大，我很謝謝妳，走到哪裡都不曾放開我的手。」

吳沛憶回憶，接到周刊電話的那個下午，得知兩人被偷拍跟蹤了半年，那是她上任議員的第一周，研究室的桌椅還沒送來，「剛開始交往的我們，必須進入更深層的對話。妳爸爸打電話來要妳說妳在美國有男朋友。我笑了好久。我只在意我們的愛是否足夠一起面對外面的世界。」

對於政治工作，吳沛憶表示，他們很幸運可以從事最熱愛的工作，也都不希望給彼此的工作帶來困擾，一起做出當下最好的決定。只要他們仍然牽著對方的手，沒有遺憾，沒有委屈。

吳沛憶最後也向透過文字向許家蓓說，「家蓓，安座的時候，我幫你把金童玉女換成兩個玉女，開心吧。妳要記得，跟著她們走到菩薩身邊，我已經拜託菩薩幫我牽著妳的手，不會讓妳孤單的。」

民進黨立委吳沛憶。本報資料照片
民進黨立委吳沛憶。本報資料照片
台北市議員許家蓓癌逝，民進黨立委吳沛憶日前公開牽手照。圖／取自吳沛憶Threads
台北市議員許家蓓癌逝，民進黨立委吳沛憶日前公開牽手照。圖／取自吳沛憶Threads

吳沛憶 男朋友

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