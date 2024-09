【專家之眼】認知作戰標籤—綠營阿Q精神勝利法

自從美國智庫人士提出「認知作戰」辭語,用以描繪對於美國具有敵意團體,在美國選舉期間會透過特定管道,釋放經過精心設計訊息,希望藉此改變與操控美國社會輿論走向,最後希望藉此影響美國大選結果。

儘管對比傳統宣傳戰、欺敵戰與謀略戰相關技法與策略,其實是與所謂認知作戰相關論述相差不大,涉及認知作戰論述在根本上是了無新意,說實在話就是舊酒裝新瓶,換個新名詞重新上市,但卻讓綠營執政團隊與御用學者如獲至寶。

特別是此乃美方智庫學者所使用最新時髦用辭用語,豈能不趕緊追隨跟上照單全收援引使用,仿照樂團合音天使,擺出呼應唱和論調,期能表達衷心歸順立場,亦藉此明確顯現選邊站隊姿態。

結果多次運用下來,綠營逐漸發現採用認知作戰辭語,應對不利世局變化時,居然能夠發揮意想不到自我麻醉效應,更有助於將腦袋掩蓋於沙土中,順利迴避採取真正有效應變行動,但卻可藉此搪塞臺灣鄉親與矇騙社會大眾。

因此吾人不得不說,目前綠營面對當前國際社會與國內政壇,任何對其掌控權力與推動政策不利之負面訊息,總是忙不迭地貼上認知作戰標籤,甚至還要對著消息來源,運用訴諸人身攻擊(ad hominem)手法,以對人不對事伎倆,全力抹黑任何發送與傳播負面訊息源頭;但卻無意自我檢討面對問題找出解決方案,並且認為就能夠將問題束之高閣,不再有任何必要面對事實真相。

認知作戰標籤確實已經成為綠營阿Q精神勝利法最重要法寶,但是此種行為模式已經普遍影響綠營國安高層與執政團隊認知判斷能力;為何將不利訊息貼上認知作戰標籤會讓掌握權力者如此輕易接受,其實真正原因就是此種作法確實是有助於推託政治責任,同時亦可掩蓋對其明顯不利之客觀事實發展軸向。

說實在話,綠營國安高層與執政團隊絕對不乏獲得高等教育學位飽學人士,但若是不願認真藉由檢討與對比各種「認知偏誤」(cognitive bias)狀況,思考在面對世界局勢發展各項資訊時,是否有可能因為受到本身政治信念影響,受困於宗教性執著態度,干擾其對國際社會與國內政情認知判斷,恐怕對其理性思考應對狀況就會產生負面效應。

認知偏誤係指在判斷事理時,因為多項因素致使當事者偏離理性與應有常理規範之系統性思考模式。在學術界中,心理學、社會學與行為經濟學都對此項主題有所研究,讀者們只要以「認知偏誤」作為關鍵字,透過網路搜尋就會發現,在各個學門早就已經存在相當豐富研究成果。

但許多人並不理解,在國家安全領域中,對於情報分析與檢證情報判斷可信度,撰擬欺敵宣傳資訊,反制敵方宣傳欺騙與誤導,在情報與反情報部門經常運用各項認知偏誤學理所提及「信念、決策與行為偏誤」(belief, decision-making and behavioral bias),或是源於社會普遍性誤解之「社會偏誤」(social bias),甚至是可能源自當事者本身之「記憶錯誤與偏誤」(memory bias),還有涉及計量分析作業過程失察,所產生「統計與機率偏誤」(statistics and probability bias),再加上情報分析資訊取捨所發生「實驗與研究偏誤」(experiment and research bias),作為過濾不實資訊以及判定情報可信度參考標準與指標。

早在認知作戰這個用詞出現之前,軍事體系與情報圈內人士早就經常運用前述接近百項認知偏差現象與定律,進行戰略欺騙、誤導、宣傳以及情報分析研判等國家安全與軍事行動作業。此等作業其實是相當嚴肅詳實之理則推論與辯證檢視過程,絕非隨便指稱對本身不利訊息為敵對勢力認知作戰那樣廉價與草率。

吾人必須理解到,在綠營執政如此經營國家政務,應對國家安全威脅,僅憑一知半解印象,靠著一招半式闖江湖,在取捨情報資訊與歸納推理狀況判斷時,嚴重犯下「確認訛誤」(confirmation bias),最後結果很可能是讓臺灣在夢遊狀況下走向戰爭。

更可怕的是被「敵對媒體效應」(hostile media effect)牽著鼻子走,更顯現出「塞麥維爾斯反射」(Semmelweis reflex)現象,拒絕接受與本身信念牴觸之客觀事實;在缺乏理解各種認知訛誤專業素養前提下,卻以亂貼認知作戰標籤應付挑戰,怎能不令吾人擔憂未來發展前景呢?