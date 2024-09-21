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青鳥再飛今晚抗議他 林沛祥批可笑：反對罷免才對付我

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆立委林沛祥（左）說，指控他提案修改選罷法非常可笑，要對付他的原因，就是因他不贊成罷免謝國樑（右），且是基隆唯一的立委。記者游明煌／攝影
基隆立委林沛祥（左）說，指控他提案修改選罷法非常可笑，要對付他的原因，就是因他不贊成罷免謝國樑（右），且是基隆唯一的立委。記者游明煌／攝影

台灣公民陣線今晚到基隆舉辦「立院開議，青鳥再飛，捍衛公民罷免權」集會，要向提案修改選罷法的立委林沛祥表達抗議，罷樑將到場助講。林沛祥說，指控他提案修改選罷法非常可笑，要對付他的原因，就是因他不贊成罷免謝國樑，且是基隆唯一的立委。

台灣公民陣線指出，立法院開議，國民黨黨團表示本會期決心完成選罷法修法，面對此次沒收公民罷免權的選罷法修惡，延續今年夏天的青鳥行動，台灣公民陣線將繼續阻擋藍白二黨推動各項民主倒退法案。

台灣公民陣線指出，今晚6點在基隆市光一路陸橋下舉辦「立院開議，青鳥再飛，捍衛公民罷免權」集會，向提案修改選罷法的林沛祥表達抗議。並且根據經濟民主連合「擺爛立委憤怒價值系統」統計，林沛祥委員為擺爛立委前四強，其為貫徹黨團總召傅崐萁的意志，不顧台灣民主憲政及國家安全，不能代表基隆人民。

晚會有網紅史書華醫生、皮筋兒；公民團體夥伴Savungaz、賴中強律師，以及在地文史工作者與罷樑團隊發言人李晏蓉等進行短講。

林沛祥昨天上廣播節目《嗆新聞》，主持人黃揚明詢問青鳥要到基隆對他抗議，林沛祥回應表示，現在青鳥和罷樑串連在一起，青鳥指控他提案修改選罷法非常可笑，他沒有提案修改選罷法，要對付他的原因，就是因他不贊成罷免謝國樑，且是基隆唯一的立委。

林沛祥說，基隆不是都會區，但有很多人在台北上班，東岸商場爭議已不成為罷免的正當理由，因此罷樑的聲音現在愈來愈小，不同意罷免的人愈來愈多。

林沛祥表示，罷免本身就是一個浪費社會資源、沒有正當性的活動，主要因為門檻太低，一個55%當選的市長，25%就可以罷掉，那要不要修憲罷免總統呢？

林沛祥指出，因為柯文哲案影響了謝國樑罷免案，也許有兩極化的反應，但他認為，有很多民眾黨的支持者可能會轉向支持國民黨的謝國樑反罷免，表達對民進黨執政的不滿。

基隆 林沛祥 罷免

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