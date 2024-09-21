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國慶晚會索票 30日釋出5千張 找udn售票網防黃牛

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北報導
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」，每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝
國慶晚會民眾免費入場索票，將於9月30日中午12時開放，在「udn售票網」，每人限索票兩張。記者黃義書／翻攝

天后江蕙十月五日國慶晚會中復出，登上台北大巨蛋獻唱，北市觀傳局昨公布，將釋出五千張票券，透過ｕｄｎ售票網九月卅日中午十二點免費索票，每人限兩張，另提供兩百組、四百張票供六十五歲以上長者抽籤，出席名單統統造冊查對，避免黃牛

觀傳局昨辦國慶晚會記者會，立法院長韓國瑜、市長蔣萬安等人一同出席，韓國瑜表示，國慶晚會是幫中華民國做暖壽，尤其在大巨蛋是第一次，韓也有感「我們的枯槁的心情、我們長期迷茫的心，我們已經不知道為誰而戰為何而戰，為哪一個國家努力」，希望國慶能去除這些負面，二千三百萬人把中心信仰堅定地豎立起來。

蔣萬安表示，暌違八年，國慶晚會再度來台北市，象徵北市進步的重要里程碑，非常榮幸邀江蕙復出演唱，為晚會添光彩，還邀巴黎奧運金牌得主李洋、王齊麟、林郁婷等體壇英雄，帶現場觀眾共同唱國歌國旗歌，讓晚會充滿熱血與榮耀。

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