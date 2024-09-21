新聞眼／民進黨傲慢不改 朝野永無寧日

立法院昨天開議，民眾黨團火力全開，罕見杯葛議事並與國民黨團聯手給執政黨下馬威，退回明年中央政府總預算案。上任以來「鬥性」堅強的賴清德總統，若姿態依舊強勢，任由朝野火車對撞，不僅立法院可能落得「無預算可審」下場，未來朝野劍拔弩張的氣氛將更加劇。

賴政府面臨朝小野大困境，本來在預算編列上就會遭受在野黨的嚴峻考驗，但從明年度中央總預算案來看，賴總統絲毫無懼在野黨威力，總預算豪撒三兆元創新高，近日還被陸續發現水電費高達九十八億，比去年大增十八億元，媒體文宣費也從九億一口氣暴增為十四億元，有無浮濫編列，數字會說話。

更離譜的是，立法院六月才三讀修正通過的「原住民保留地禁伐補償條例」，將原住民禁伐補償金從每年三萬提高至六萬，總預算需要四十二億元，不過原民會實際預算僅編列廿八億多億元，等於完全沒這筆費用；另外立法院上會期通過的決議，公糧收購價格每公斤調升五元，結果也未見農業部編列相關預算。

行政院無視三讀法案與立院決議在先，由於根據憲法規定，立委對於行政院預算案不得增加、只能刪減，在野黨將整包總預算退回程序委員會表達抗議，也只是「以其人之道，還治其人之身」，而民進黨本次也罕見未動用「重付表決、記名表決」杯葛手段，引發遐想。

藍白聯手在開議第一天，就給予卓內閣下馬威，卓榮泰除了表達非常遺憾外，行政院也表達將持續溝通與對話，不過政院並未提到是否修改或重送總預算。

可以預見，若賴政府的強硬風格不變，仍然鐵板一塊，不願重新檢視總預算，在野黨勢必不甘示弱，將在立法院一再卡案；朝野持續對立下，本會期恐面臨「無總預算可審」的窘境，最後苦的還是廣大老百姓，社會依然動盪不安。