NCC人事／白委砲轟翁柏宗 綠喊韓國瑜加油

民眾黨主席柯文哲遭收押，立法院昨天開議，民眾黨團火力全開，砲口對準行政院長卓榮泰及ＮＣＣ代理主委翁柏宗，民眾黨八位立委包圍卓揆與翁柏宗，喊出「行政院長、違法濫權」，並批翁是「綠媒小弟」要他滾出議場，火藥味十足。

立法院開議日邀卓榮泰施政報告並備質詢，不過一早議場就不平靜。八位民眾黨立委在議程開始後，隨即分頭包圍行政院長卓榮泰與翁柏宗，並高舉「行政院長、違法亂權」、「綠媒小弟、請你出去」等標語，並由民眾黨團總召黃國昌帶頭高喊口號，也有零星國民黨立委附和。

對此卓榮泰面帶笑容，不時以雙手遮掩，翁柏宗則相當淡定，在座位上無任何表情。而民進黨立委也不甘示弱，聚集在卓榮泰座位前「護駕」，齊喊「台灣加油、院長加油」。立法院長韓國瑜隨即宣布院會休息，議事中斷，行政院各部會官員，只能坐在位置上枯等。

院會休息約五十分鐘後，民眾黨團提出權宜問題，要求確認翁柏宗具備詢資格，才要讓卓揆進行施政報告。韓國瑜裁示，翁柏宗代理主委備詢資格確有審酌空間，但本次會議民眾黨團已提出國家通訊傳播委員會組織法修正案及一般提案，尚待院會處理，本權宜問題雖有審酌空間，但因上開考量「暫不處理」，列入公報紀錄。

此時，民進黨立委則爆出歡呼聲，還有綠委高喊出「院長加油」，韓國瑜則在主席台回謝謝，議場出現民進黨立委與韓國瑜互相送暖的難得場景。