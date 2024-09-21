藍白退回總預算 賴總統：非理性杯葛

立法院昨天開議，將明年度中央政府總預算案排入院會報告事項審議，不過無黨籍立委高金素梅提案，將總預算案退回程序委員會，獲得藍白立委響應，最終在藍白聯手表決下，總預算案被退回程序委員會。

行政院對此表達遺憾，但會秉持誠意溝通，賴清德總統則說，在野黨非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。

立法院今年六月三讀通過原住民保留地禁伐補償條例修正案，將原住民禁伐補償金從每年三萬元提高至六萬元，原民會預算僅編列約廿八億元，等於完全沒有這一筆費用，引發高金素梅不滿。因此昨天在院會處理總預算案時，高金素梅大喊「有異議」，要求退回總預算案。

最終院會動用表決，在藍白聯手下，以五十九票贊成、四十六票反對，總預算案被退回程序委員會重新提出。除了中央政府總預算案外，前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案，也一併被退回程序委員會，將重新提出。

表決失利的民進黨立委在台下大聲抗議「不要杯葛預算，不要杯葛國防」。國民黨團則表示，強烈抗議行政院漠視立法院通過法律及決議，不顧民眾的基本需求，要求行政院必須重編明度總預算案，給農民、原住民及全體國人具體的交代。

對於總預算案遭退回，行政院長卓榮泰表示，非常遺憾，但他認為只要適度的說明，立法院一定可以理解。政院發言人李慧芝說，會再秉持誠意溝通的精神，與立法院持續對話，希望預算進入實質理性討論。

立院開議首日，賴清德總統昨晚間宴請民進黨立委。民進黨團幹事長吳思瑤轉述，賴總統觀察到，藍白合作絕對愈來愈緊密，新會期絕對是一個挑戰。賴總統也主動提到，在野黨昨在立院聯手，把總預算案退回程序委員會，期勉民進黨立委透過論述把預算說明清楚，在野黨非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。

吳思瑤說，賴總統也強調，非常期待朝野擴大合作，對內在內政上各黨都可以競爭，用福國利民的政策主張比拚競爭，這是他對各黨的期待；對外國防、外交，希望朝野能夠團結合作，各黨拋掉成見，國家只有一個，必須團結對外，賴總統相信民意會持續讓台灣政治環境朝正向道路上邁進。