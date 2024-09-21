北士科案 議會揭柯市府招標放水

台北前市長柯文哲任內推動北投士林科技園區開發案惹議，廉政署昨約談多名案件承辦科長，釐清招商是否圖利特定財團。議會調查小組昨認定，柯市府推動此案「政策搖擺，招標放水」；調查報告結論將提議會大會討論，若通過將送監察院、檢廉調查。

柯市府在二○二一年間將北士科Ｔ十七、Ｔ十八地上權經營權交給新光人壽，正是和柯文哲搭檔參選正副總統的民眾黨前立委吳欣盈家族企業，不僅將標案由僅限生技醫療相關產業放寬為不限產業類別，更讓新光人壽免附投資計畫書，引發圖利爭議；吳在二○二二年也接替前立委蔡壁如，遞補為民眾黨立委。

北檢事後列他字案調查，柯文哲列貪汙被告。上月廿七日，廉政署首度以證人身分約談時任台北市產發局長林崇傑、地政局長張治祥及壽險公司林姓經理，昨展開第二波行動，約談北市府承辦的相關公務員作證，訊後全部請回。

北市議會跨黨派議員成立調查專案小組，專案小組昨為報告定稿，小組召集人張斯綱說，專案小組的調查報告結論就是「政策搖擺，招標放水」；在行政調查的範圍內，看到的弊端是「規畫與需求脫節，特定財團發大財」。

張斯綱指出，北士科案中，柯市府多次會議改條件、放寬標準，特別是在第三次招標中，市府取消了Ｔ十七與Ｔ十八基地的投資計畫書要求，這一重大改變，大大偏離了最初的產業園區政策目標。

新光人壽二○二一年十月十三日以權利金廿八億元和十六億二百萬元分別取得Ｔ十七及Ｔ十八基地，接下來兩年卻無具體開發計畫，調查報告認定行為更像是純財務投資而非實質開發；而吳欣盈當時在新光人壽任職，正值北士科案招商期間，她的高階管理職位及與柯市府的聯繫，讓外界產生疑問。

張斯綱認為，市府應避免在招商過程中頻繁改變政策與招標條件，保障產業園區的長期發展；未來也應確保所有投資者提交的投資計畫書詳細且具體，並建立明確的懲罰機制，以防止得標者延遲開發或未能履約，確保公共資源不被浪費。