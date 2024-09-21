聽新聞
0:00 / 0:00

北士科案 議會揭柯市府招標放水

聯合報／ 記者林佳彣蔣永佑／台北報導
針對台北市前市長柯文哲時代台北士林科技園區爭議，廉政署昨天再度約談曾承辦北士科案的北市府公務員作證。記者黃義書／攝影
針對台北市前市長柯文哲時代台北士林科技園區爭議，廉政署昨天再度約談曾承辦北士科案的北市府公務員作證。記者黃義書／攝影

台北前市長柯文哲任內推動北投士林科技園區開發案惹議，廉政署昨約談多名案件承辦科長，釐清招商是否圖利特定財團。議會調查小組昨認定，柯市府推動此案「政策搖擺，招標放水」；調查報告結論將提議會大會討論，若通過將送監察院、檢廉調查。

柯市府在二○二一年間將北士科Ｔ十七、Ｔ十八地上權經營權交給新光人壽，正是和柯文哲搭檔參選正副總統的民眾黨前立委吳欣盈家族企業，不僅將標案由僅限生技醫療相關產業放寬為不限產業類別，更讓新光人壽免附投資計畫書，引發圖利爭議；吳在二○二二年也接替前立委蔡壁如，遞補為民眾黨立委。

北檢事後列他字案調查，柯文哲列貪汙被告。上月廿七日，廉政署首度以證人身分約談時任台北市產發局長林崇傑、地政局長張治祥及壽險公司林姓經理，昨展開第二波行動，約談北市府承辦的相關公務員作證，訊後全部請回。

北市議會跨黨派議員成立調查專案小組，專案小組昨為報告定稿，小組召集人張斯綱說，專案小組的調查報告結論就是「政策搖擺，招標放水」；在行政調查的範圍內，看到的弊端是「規畫與需求脫節，特定財團發大財」。

張斯綱指出，北士科案中，柯市府多次會議改條件、放寬標準，特別是在第三次招標中，市府取消了Ｔ十七與Ｔ十八基地的投資計畫書要求，這一重大改變，大大偏離了最初的產業園區政策目標。

新光人壽二○二一年十月十三日以權利金廿八億元和十六億二百萬元分別取得Ｔ十七及Ｔ十八基地，接下來兩年卻無具體開發計畫，調查報告認定行為更像是純財務投資而非實質開發；而吳欣盈當時在新光人壽任職，正值北士科案招商期間，她的高階管理職位及與柯市府的聯繫，讓外界產生疑問。

張斯綱認為，市府應避免在招商過程中頻繁改變政策與招標條件，保障產業園區的長期發展；未來也應確保所有投資者提交的投資計畫書詳細且具體，並建立明確的懲罰機制，以防止得標者延遲開發或未能履約，確保公共資源不被浪費。

北士科 北市府 吳欣盈 廉政署 張斯綱 柯文哲 蔡壁如 調查專案小組

延伸閱讀

影／高雄小草挺柯文哲 主持人喊現場加線上破5萬人

涉柯文哲政治獻金案 眾望基金會財報交廉政署偵辦

北士科議會調查報告今出爐 張斯綱總結8字揭一大弊端

北士科地上權招商爭議 檢廉約談北市府承辦公務員

相關新聞

北士科案 議會揭柯市府招標放水

台北前市長柯文哲任內推動北投士林科技園區開發案惹議，廉政署昨約談多名案件承辦科長，釐清招商是否圖利特定財團。議會調查小組...

朝野對2758決議表態 逕付二讀協商

藍綠白昨針對聯合國二七五八號決議在立法院提案表態，國民黨團強調反對二七五八號決議，聯合國大會應盡速接納中華民國重返並完整...

藍白退回總預算 賴總統：非理性杯葛

立法院昨天開議，將明年度中央政府總預算案排入院會報告事項審議，不過無黨籍立委高金素梅提案，將總預算案退回程序委員會，獲得...

NCC人事／白委砲轟翁柏宗 綠喊韓國瑜加油

民眾黨主席柯文哲遭收押，立法院昨天開議，民眾黨團火力全開，砲口對準行政院長卓榮泰及ＮＣＣ代理主委翁柏宗，民眾黨八位立委包...

新聞眼／民進黨傲慢不改 朝野永無寧日

立法院昨天開議，民眾黨團火力全開，罕見杯葛議事並與國民黨團聯手給執政黨下馬威，退回明年中央政府總預算案。上任以來「鬥性」...

北士科議會調查報告 批柯市府為標而標

北士科案由北市議會跨黨派成立調查專案小組，歷經六次會議，昨天報告定稿，提出八結論、四建議，認定柯市府推動北士科園區一再放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。