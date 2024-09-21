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基市府還債9億元 綠批謝國樑不會用
基隆市議會民進黨團昨開記者會，指控市長謝國樑亂編預算濫用人民納稅錢，「還債9億」是因不知道該怎麼用，並舉牌批市長是「詐騙集團首腦」。謝國樑回應，民進黨為催票做很多不實攻擊，他還債是真真實實的減少支出，民進黨很多攻擊最後都指向自己，卻未反省。
民進黨團總召張之豪表示，謝國樑四處豎立看板，主張「還債9億」自豪的政績，但這正好顯示這將近9億的錢，謝根本不知怎麼用，才還給中央。市議員張顥瀚說，謝國樑上任近2年，中央給基隆補助多達26億，財政變好不是謝國樑功勞，是民進黨的支持，「還債9億，那剩下的17億花去哪？」
謝國樑指出，他減少支出還債是真真實實的，不像前朝拿前瞻計畫建設發生很多爭議，卻拿原本市府收入還債，目前財政水準是20年來最好，民進黨沒有解決的問題，由他來解決。他說，民進黨很多攻擊都忘了是「指向自己」，前市府前6年一條騎樓整平都沒有，他上任後才全力推動，前市府最後一年公車故障率也是最高，沒看到民進黨反省。
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