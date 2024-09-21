美參議員推法案 擬把AIT「處長」改「代表」

十一位美國聯邦參議員十九日提出「二○二四戰略法案」，以確保在與中國大陸的競爭取勝。內容涵蓋從經濟、外交及軍事層面支持台灣。

該法案厚三七八頁，涉台部分包括，國務院等美國政府機構應視台灣民選政府為台灣人民的合法代表，停止稱台灣政府為當局的過時做法；美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長職稱改為代表，而且任命程序必須比照大使，獲聯邦參院同意。ＡＩＴ處長雖是實質大使，但只需美國國務卿任命。

該法案要求，美國政府機構官員和台灣政府對口部門做直接及例行性互動時，美國政府不得有任何設限，例如限制台灣高官在美行程。

該法案包含「台灣戰爭儲備庫存計畫」，授權美國總統將武器彈藥和飛彈等移交台灣作為武器庫存；另將組成經濟層面的「老虎小組」，負責提出制裁的軍事或非軍事實體清單，同時提列美國及盟友如何運用其他經濟工具，以嚇阻與應對中共對台侵略。

美國國防部副部長希克斯前年八月簽備忘錄成立老虎小組，旨在檢視美國的對外軍售長期效率不彰現象，並定期商討確保提供台灣所需的軍事能力。該法案要立法，還要經層層關卡，包括相關委員會同意、聯邦參院院會審議、送交聯邦眾議院表決等，尤其今年適逢總統大選年，將壓縮國會議事時程。